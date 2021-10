Luis Calvo: "Tenemos un equipo bastante bueno y seguiremos luchando"

No cansarse de ganar. En la vida de un deportista es muy importante tener aspiraciones reales de cara a un nuevo año regular. Si esos objetivos dejan de ser ambiciosos o no hay ilusión por lo que está por venir en un futuro a corto plazo, pues finalmente acabará dejando de tener sentido. Por ello, hay muchos profesionales que finalmente se retiran a una edad temprana, aunque hay otros, en cambio, que siguen encontrando la perfección para seguir batiendo récords un año tras otro. Gracias a esto, el Real Cajasur Priego comienza una nueva campaña liguera en el Grupo I de la Superdivisión Masculina con la intención de revalidar tanto el título regular como el copero, siendo el actual dominador de este deporte a nivel nacional. Aun así, su técnico Luis Calvo advierte en conversaciones con CORDÓPOLIS de que la dureza de conseguir estos hitos son cada vez más complicados conforme las campañas van pasando.

Por un lado, la ambición y la ilusión en el Real Cajasur Priego sigue estando presente en busca de conseguir los objetivos propuestos a lo largo de una campaña regular más complicada que la anterior. "El equipo llega al inicio liguero con la misma ilusión y las mismas ganas que cada año, intentando luchar por el título y meternos en Copa de Europa. Así que seguiremos luchando por el título. Cada vez es más difícil pero no hay que olvidar que somos el vigente campeón de liga y copa. Seguiremos ofreciendo lo mejor de nosotros", añade un Luis Calvo que avisa de que el grado de dificultad ha subido esta temporada. "Esperamos este fin de semana ganar el primer partido para ir sumando los primeros puntos y, además, estar un poco más tranquilos en los próximos, pero sí que somos conscientes de que cada vez es más difícil porque no sabemos contra los jugadores que nos vamos a enfrentar, por lo que seguiremos luchando lo máximo posible".

Mientras tanto, las metas para un club como es el Real Cajasur Priego no son otros que alzarse con el primer escalón del podio en todas las competiciones en las que participe. "Los objetivos son claros. Intentaremos mover lo mejor posible el partido para que todos los jugadores disputen minutos y seguimos teniendo el objetivo del título que es lo más importante que tenemos, a parte de que la Copa del Rey y la liga siguen siendo cruciales para nosotros de cara a este año", asevera un técnico que valora la continuidad de la mayor parte del bloque. "Tenemos el mismo equipo que el año pasado solo con la incorporación de Danila Travin que está jugando con la selección. Continuaremos con Alejandro Calvo, Carlos Machado, Carlos Caballero, Daniel Kosiba y Miguel Carvalho. Tenemos un equipo bastante bueno y seguiremos luchando". Por último, Calvo explica la dureza del actual formato y aboga por retornar a un grupo unificado. "No se puede saber si nuestro grupo es fácil o difícil porque los equipos se están reforzando mucho y nunca se sabe hasta que estén seguros los jugadores del otro equipo. Lo que sí está claro es que va a ser muy duro y dificilísimo jugar con grupos y play off. A mí sinceramente me hubiera gustado más jugar en un grupo unificado porque es más claro es el campeón y gana el que es más constante. Intentaremos seguir entre los primeros con el grupo de los primeros para luchar por el título", culmina.