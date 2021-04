Una nueva forma de comunicar está en camino y Córdoba quiere aprovecharlo. El evento de Córdoba Fut Days está a la vuelta de la esquina y ha sido presentado oficialmente en la sala de prensa del Ayuntamiento de Córdoba. En este acontecimiento han participado Cintia Bustos, delegada de Juventud; Manuel Fuentes, organizador del evento y CEO de la empresa cordobesa GKR; y David Márquez, CEO de la empresa colaboradora ArtFos Productions. Por ello, la representante del consistorio ha afirmado que la capital necesita este empuje en un sector que está creciendo con el paso de los años y que significa una nueva salida laboral para los jóvenes. "Los eSports han pasado de ser un mero entretenimiento", afirma Bustos.

Una delegada que ha querido estar presente en un evento que puede significar una nueva forma de consumir ocio, además de tener nuevas salidas laborales para los jóvenes. "La Delegación de Juventud ha decidido apoyar estas jornadas porque es consciente de la viva realidad en la que vivimos. Los jóvenes necesitan nuevas alternativas de ocio que le permitan interactuar con otros jóvenes en un sector parecido al suyo. Además, los deportes electrónicos han pasado de ser un mero entretenimiento a convertirse en una salida profesional", explica una Cintia Bustos que quiere que Córdoba explote este ámbito desde el minuto uno. "La Delegación de Juventud, con el resto de organizadoras, quiere aprovechar todo el talento que puede surgir desde este sector. A través de este evento, se quiere aportar la visión de los eSports como una forma responsable y hacedle ver que puede haber una salida profesional".

Por otro lado, no ha faltado la visión de la organización en este sentido. Manuel Fuentes ha explicado el motivo de la creación de este evento y piensa que Córdoba tiene mucho talento en el mundo de los eSports. "Teníamos que hacer algo para la juventud y este torneo es para ello. Los eSports tiene un futuro a corto plazo en nuestra sociedad y por eso tenemos el apoyo de varias empresas que trabajan en el sector e incluso del Córdoba CF eSports. Nosotros decidimos montar este proyecto y la idea es trasladar que este sector no es un problema para nadie sino que es un entretenimiento para todos y no solo para jóvenes. Estamos muy orgullosos y la idea es repetirlo durante varios años de manera presencial. Es un proyecto muy ilusionante que constará de varias partes como un torneo de exhibición, otro amateur y las mencionadas jornadas de formación. Córdoba tiene mucho más en este sector de lo que se cree", culmina.

Mientras tanto, David Márquez ha sido el encargado de resumir el funcionamiento de dicho torneo, aunque también ha subrayado la importancia que tiene este acontecimiento para la capital andaluza. "El evento nació no hace tanto y el objetivo es poner a Córdoba en el foco de los eSports, con un proyecto más serio y referente en todo el mundo. Por ello quisimos hacer este tipo de torneos y las charlas que se harán durante el evento. Desde la pandemia, se ha dado un auge tremendo. El mundo de los eSports tiene salida profesional y muchos clubes profesionales se están dando cuenta ahora" explica un colaborador que ha dejado claro que se ha realizado en la actualidad por "el motivo de la pandemia" porque "no se sabía lo que iba a pasar, pero también tenemos pensado que este evento sea presencial y que se repita con el paso de los años".