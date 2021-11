Dosis de ambición para el Academia Voleibol Córdoba

Toques ilusionantes para una temporada que puede ser muy bonita a nivel provincial. La Covid-19 hizo mella en varias disciplinas deportivas, entre ellas el voleibol. Este deporte tuvo que suspender sus competiciones regulares debido a los contagios originados por la pandemia y en su vuelta muchos de estos equipos decidieron no participar en sus torneos predilectos por falta de fondos económicos o solamente por cuestiones técnicas como es el caso del Adecor que vuelve tras un curso de parón con el equipo dirigido por Rafael Ruiz. Aunque no son las únicas plantillas que competirán en Primera Andaluza Sénior. El Academia Voleibol Córdoba retorna al tramo liguero bajo el mando de un Rafa Vargas que pone el objetivo en intentar acceder a la promoción por subir a Primera Nacional.

Y todo ello siendo su segunda temporada en Primera Andaluza Sénior. El Academia Voleibol Córdoba está creciendo a unos niveles aceptables y quiere ser la referencia de este deporte a nivel cordobés en un futuro a corto plazo. Las chicas dirigidas por Rafa Vargas llegan a esta campaña regular después de mostrar un gran juego a lo largo de su debut. Un año bastante incierto porque era la primera vez que esta entidad sacaba un equipo sénior y la competitividad estaba en duda, pero su cuarto puesto final calló toda esta incertidumbre y le dio vida a un proyecto que tiene como objetivo consolidarse y, a partir de ahí, conseguir metas mucho más ambiciosas.

Por su parte, Rafa Vargas ha atendido a CORDÓPOLIS y ha valorado la pretemporada que han realizado sus chicas y cree que aún hay "margen de mejora". "La pretemporada ha sido larga y complicada, ya que no hemos tenido la plantilla cerrada hasta hace un mes. Es cierto que este es el segundo año del club en categoría sénior y tendrán más cabida las chicas más jóvenes del equipo juvenil e incluso alguna cadete, con idea de trabajar para el futuro. Estoy convencido de que llegamos bien al comienzo de la temporada, pero con amplio margen de mejora que espero que veamos durante la competición", añade un técnico que tiene muy clara cuál debe ser la meta para su plantel. "El objetivo en este tipo de equipos tiene que ser el más exigente posible porque entonces la mejora no es posible sin esto. Por ello les voy a pedir a todo el equipo que nos centremos en conseguir jugar la fase de ascenso a Primera Nacional. Lo conseguiremos o no, pero esa debe de ser nuestra meta", culmina.