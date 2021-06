El desafío del Cajasur y el Vidrioservice: formato y fechas del ‘play off’ por el título

La atípica temporada encara su tramo decisivo. Ocurre después de un curso regular de la competición realmente extraño. No en vano, en apenas tres meses está cerrada la liga. Y enseguida, dentro de la celeridad de los acontecimientos, corresponde volver a la pista para poner punto final. Ahora no existe margen para el error pues se trata de una fase final, en la que cada resultado cuenta. Tan difícil reto lo encaran desde hace días, incluso alguna semana en el primer caso, el Cajasur y el Vidrioservice, que van a pugnar por los respectivos títulos de Superdivisión. En cuanto al conjunto masculino, la intención es revalidar el campeonato de la 2019-20 y alcanzar así el séptimo de su historia. Mientras, el cuadro femenino afronta el play off con ilusión pero sabedor de la dificultad de alzarse con el cetro nacional. Sea como fuere, ambos clubes conocen ya el formato y las fechas de la etapa definitiva de la campaña.

El desafío arranca para los equipos de Priego de Córdoba el próximo 12 de junio. Aún resta para ello por tanto, si bien tienen opción de prepararlo ya con sus hojas de rutas. Porque desde el miércoles existen tanto calendario como horarios para los diferentes partidos, toda vez que los estableciera e hiciera públicos la Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM). De entrada, cabe recordar que el play off por el título en Superdivisión masculina y también en femenina se va a desarrollar en sede única y a modo de concentración. Continúa de esta forma el sistema designado para el curso regular en esta temporada tan insólita por diversas circunstancias. El escenario va a ser Antequera, localidad malagueña que días después va a albergar también el resto de competiciones nacionales, entre ellas las Copas del Rey y de la Reina.

Definidas las fechas y el lugar del cierre del campeonato, la actividad comienza en la tarde del sábado 12. Con la mirada en primer lugar en el Cajasur, el cuadro dirigido en el apartado técnico por Luis Calvo acude a tierras malagueñas como vigente campéon y con la pretensión de volver a ser el mejor del país. Su inicio en la fase final va a tener lugar, eso sí, en semifinales. Es el derecho que se ganara al concluir el campeonato regular en primera posición de su grupo. Así, arranca el citado día a las 16:00. Se va a enfrentar de primeras al rival que surja, como vencedor, del duelo entre el Borges y el Murcia, este último como una de las revelaciones del torneo. Se miden ambos a partir de las 9:00. De vencer, el conjunto de Priego va a afrontar la final en la matinal del domingo 13, desde las 10:00, con el rival que se imponga del cuadro compuesto por el Arteal, éste como cabeza de serie, el Universidad de Burgos y el Huétor Vega.

Ya con la vista puesta en el Vidrioservice, es necesario recalcar antes que cualquier otro apunte el hecho de que cumple a la perfección con las expectativas iniciales. De hecho, asegura su continuidad en Superdivisión y una plaza en Europa cuando el reto al principio fuera no pasar apuros para mantener la categoría. Dicho lo cual, el equipo a los mandos de la también jugadora Marija Galonja arranca su singladura dentro del play off el sábado 12 a las 9:00. El punto de partida lo tiene ante el Jaén, un recién ascendido que brillara en la primera fase. Tanto es así que llega a Antequera después de superar en su grupo a equipos con tradición como el Leka Enea o el Linares. Si se lleva la victoria su rival en semifinales va a ser el Vic, al que ha de medirse el mismo día pero por la tarde, ya a las 16:00. Mientras, al igual que en competición masculina, la final está prevista para el domingo a las 10:00. Del otro cuadro pueden aspirar a esa lucha última por el título el UCAM Cartagena, como cabeza de serie, o al ganador del encuentro entre el Ganxets de Reus y el Santa Eulària.

Sobre el sistema, la competición se va a desarrollar en modo liga. Es decir, los duelos van a ser de seis puntos, como ocurre en Superdivisión. Aunque como es lógico no va por tabla sino por eliminatorias, por aclarar. Como siempre, por tanto, el vencedor ha de llegar a los cuatro partidos ganados para adjudicarse la victoria y la ronda. Aun así, se introduce una variante dado el hecho de que son, efectivamente, encuentros únicos y decisivos. Esto es que también puede darse el empate a tres sin necesidad después de acudir a otra contienda. De tener lugar dicha circunstancia, los enfrentamientos se van a decidir por el vencedor de las mangas. Y de persistir el equilibrio, se determina en base al número de puntos obtenidos. Incluso, si continúa la situación, lo cual es poco probable, es un sorteo lo que va a establecer a quien se impone, ya sea en los choques previos a la final o en ésta misma.