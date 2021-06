El Cajasur Priego ya es siete veces campeón de Liga

No hace historia. En realidad la escribe desde hace lustros. Ahora lo que llega es una ampliación, la suma de un capítulo más. Siete veces campeón de Liga es el Cajasur Priego, el mejor club de la provincia. Y es en la actualidad y en la historia del deporte cordobés. La escuadra cordobesa culmina otra brillante temporada con el trofeo que le acredita como el mejor conjunto de Superdivisión de tenis de mesa, rol que no sólo revalida respecto de la anterior campaña sino que mantiene por cuarta temporada consecutiva. Todo es consecuencia de un notable encuentro final ante el Arteal (4-1) en el play off disputado este fin de semana en la localidad malagueña de Antequera.

No tenía un encuentro sencillo ante sí el equipo dirigido por Luis Calvo. Ya no sólo por la entidad del rival, un Arteal que acostumbra a estar entre los poderosos. También por el nivel del conjunto gallego, precisamente, en su partido de semifinales. Mientras que el Cajasur Priego necesitó acudir al recuento de juegos al empatar a tres en su duelo con el Borges, su adversario de este domingo se impuso por un incontestable 0-4 al Universidad de Burgos. Pero la escuadra cordobesa contaba a su favor con una más que demostrada experiencia en este tipo de lides. Y además gozaba de la presencia de Robert Gardos, refuerzo de excepción para el tramo decisivo del campeonato.

Al austríaco, número 24 del ranking de la ITTF, correspondió abrir el partido definitivo. Comenzó la final con una contienda ante un viejo conocido del Cajasur Priego como Enio Mendes. Gardos salió con ímpetu y se llevó el primero de sus juegos, aunque con cierto esfuerzo (11-8). Ya en el segundo set tomó la iniciativa y mandó de principio a fin para lograr el 2-0 de su choque particular con un inapelable 11-1. Lo cierto es que el encuentro terminó antes de tiempo debido a una acción polémica de su oponente, que rompió voluntariamente y sin necesidad la bola. Tal gesto supuso su expulsión y significó un primer triunfo por 3-0.

El arranque no pudo ser más positivo. Sin embargo, el Arteal no estaba dispuesto a rendir armas ante el actualmente mejor club de España -en varios años además-. Con Humberto Manhani como adversario, Carlos Machado se colocó ante la mesa con el propósito de encarrilar la victoria. Pero no tuvo fortuna en sus respuestas a un rival en su estado habitual, esto es difícilmente accesible y superable. El prieguense llegó a igualar un 2-0 parcial, pero en el quinto juego cayó por 5-11 y el marcador global se situaba en equilibrio (1-1). Después entró en acción Diogo Carvalho, en quien recaía la responsabilidad de evitar una ventaja contraria. El luso se enfrentó a Quentin Robinot en un choque muy atractivo y disputado, que se llevó por un ajustado 3-2 después de remontar un 1-2 en los dos últimos sets.

Si bien restaba mucho partido, el Cajasur Priego tenía la opción de certificar ya su séptimo título de Liga. Robert Gardos regresó a pista para intentarlo. Si vencía, el título sería de nuevo para el equipo cordobés: básicamente porque la descalificación de Enio Mendes otorgaba directamente el quinto punto a los de Luis Calvo. La verdad es que el austríaco accedió al duelo con una superioridad similar a la de su primer choque y estableció un 2-0 inicial con relativa facilidad. Pero en el tercer set cobró fuerza su oponente para discutir el triunfo. Aun así, consiguió mantener su nivel y llevó el enfrentamiento a las bolas de ruptura, en las que venció por 15-13. En ese momento el cuadro de la Subbética se proclamaba campeón y daba inicio la celebración en Antequera.