Las 'balas verdes' se citan en Portugal con otra prueba del ESBK

Sin apenas descanso, tras la última carrera celebrada en el circuito italiano de Misano, con ocasión del WorldSBK, el Deza-Box 77 Racing Ream se traslada a tierras lusas para la celebración de la cuarta cita de la temporada del Campeonato de España (ESBK). Las balas verdes han colgado el cartel de completo para la presente semana de carreras en la categoría de Supersport 300, ya que el box acogerá a cinco pilotos, tras la recuperación del lesionado Tomás Marín, y la última nueva incorporación, Uriel Hidalgo.

Antonio Torres vuelve al circuito que le vio el año pasado subir al podio en ambas carreras. Un circuito relativamente nuevo para el ESBK, pero al que el piloto se ha adaptado de lo lindo. Sin duda alguna, continuará dando su máximo para rascar los máximos puntos posibles, con la vista puesta en la clasificación general, para seguir escalando posiciones.

Iván Muñoz llega especialmente motivado, tras un fin de semana complicado en la que era la carrera de casa, en la que tuvo una caída, y en la segunda carrera sufrió las consecuencias de la caída en la primera. El circuito portugués vio como el año pasado, en su primera temporada, el piloto dio un gran paso adelante, por tanto, y con toda la seguridad, de nuevo estará disputando la victoria en ambas mangas.

El que llega a la que sería su carrera de casa es Iván Bolaño. El piloto de Badajoz tiene amplia experiencia en el circuito más cercano a su lugar de residencia, donde el pasado año ya pilotó en tiempos de cabeza. Tras al gran paso dado en el circuito valenciano, las expectativas son mantenerse en el grupo que peleará por las victorias de ambas mangas.

Uriel Hidalgo se enfrenta a un nuevo circuito para él. El bravo piloto ha demostrado con creces que las adaptaciones son lo suyo. En su primer evento con el equipo y con la moto, incorporándose tarde por restricciones de edad del campeonato, se batió codo a codo por la victoria en la que fue la tercera ronda del ESBK. Por tanto, seguro que también será un candidato para el grupo delantero.

Tomás Marín por fin se une a la estructura, tras su complicada recuperación por la caída en los test de pretemporada. El colombiano ha preparado su vuelta al máximo, con varias sesiones de entrenamiento con su moto personal que hacen pensar que el piloto podrá retomarlo por donde lo dejó. Tendrá dos días de entrenamientos libres para intentar recuperar las buenas sensaciones que estaba cogiendo con su nueva montura, para intentar seguir dando pasos hacia adelante en ambas carreras.

Como novedad para la ronda portuguesa, la estructura retomará el trabajo con la Kawasaki ZX6R con Guillem Erill, para darle apoyo al piloto para esta ronda, en Supersport Next Generation, circuito en el que el año pasado el piloto se llevó dos victorias en el Campeonato Portugués. El jueves y viernes son días de entrenamientos libres, para trabajar en recuperar sensaciones y el set up de la moto. El sábado se celebrará el único entrenamiento cronometrado y por la tarde la primera de las mangas. El domingo se realizarán el warm up y la segunda carrera.