Andrea Sibaja vive un histórico estreno en el Mundial

La ronda italiana celebrada en el circuito de Misano, la tercera de este 2024, se esperaba intensa, pero una vez más, la acción del Mundial de Superbikes supera las expectativas. Ahí, Andrea Sibaja ha sido la que ha tenido un fin de semana más duro en el Deza Box-77 Racing Team. A su vuelta a la competición tras dos años de parón, se le ha sumado encontrarse con una categoría muy disputada. Con un altísimo nivel, y con unos inicios de carrera muy intensos y subidos de tono, la brava piloto ha salvado los muebles en una pista que además era muy conocida para gran parte de sus rivales, y prácticamente desconocida para ella, en la que nunca había competido.

Progresando en cada salida a pista, la cordobesa ha tratado de recuperar sensaciones, seguir entendiendo su nueva montura, así como el novedoso formato, en un fin de semana en el que el nuevo campeonato femenino ha marcado historia. En la primera carrera, hubo hasta tres salidas por paradas con banderas rojas, algo que dificultó aún más la gestión de la prueba de Sibaja, que se encontró de frente algunos de los altercados. Finalizó en la decimosexta posición, rozando los puntos. En la segunda carrera, la salida y los primeros compases no fueron malos, pero notó la necesidad de más trabajo para mantener el ritmo y su nivel, así como para adaptarse de nuevo al modo categoría grupal y de competición intensa.

Por su parte, Pepe Osuna llegaba más que en forma, y así lo demostró, realizando uno de sus mejores entrenamientos libres de su trayectoria mundialista. Pero, de nuevo, el entrenamiento cronometrado se complicaba, haciéndole salir en la vigesimosegunda posición. La remontada era más que posible, pero de qué manera. El astigitano gestionó la carrera increíblemente, recuperando posiciones de forma aplastante y disputando las plazas del grupo de cabeza durante toda la segunda mitad de la carrera. Casi en el podio, finalizó en quinta posición, aunque marcando la segunda vuelta más rápida, lo que le haría estar en primera fila para la del domingo gracias al nuevo reglamento.

No obstante, en el pequeño warm up matutino del domingo, el fin de semana dio un giro de 360º. Un piloto caía justo delante suyo, sin posibilidad de esquivarlo, y el joven cayó también, lastimando su tobillo. Sin lesión grave, aunque con un fuerte golpe, supo mantenerse, marcar una buena salida y disputar las plazas delanteras del numeroso grupo durante toda la carrera. Finalmente acabó séptimo, y se lleva a casa una buena bolsa de puntos muy importantes de cara a la general.

Finalmente, Iván Bolaño aprovechó mucho más de lo que esperaba su experiencia italiana. A un circuito muy técnico, que no conocía, y con varios puntos complicados en los que puedes ganar o perder mucho tiempo, se añadía la gran cantidad de rivales italianos que, obviamente, se conocen la pista especialmente bien. Pero el pacense ha sabido sacar muy buen provecho de su fin de semana de carreras. A pesar de no ser capaz de calificar bien para parrilla, en la primera pasada ya fue capaz de remontar hasta la vigesimosegunda posición. En la segunda, la salida fue increíble, las primeras vueltas aún más. Sacando provecho del numeroso grupo de cabeza, consiguió marcar un ritmo similar a todo el grupo delantero, y con ello, no descolgarse. De esta manera, no solo finalizó en su mejor posición, sino que además cogió su primer punto mundialista que, junto con los de Pepe, meten al equipo en el top ten de la general de estructuras.

Con algo de descanso, la siguiente cita de la escuadra cordobesa será la de Estoril del ESBK, dentro de tres semanas, para justo a continuación viajar hacia Donintong Park, para la segunda ronda del WorldWCR con Andrea Sibaja, donde no toma parte la categoría de Supersport 300 que retomará la competición en Most en julio.