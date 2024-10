Andrea Sibaja continúa creciendo en el Mundial

Último fin de semana del año para el Deza-Box 77 Racing Team en tierras portuguesas en este 2024, tras su cuarta visita al circuito de Estoril. Aunque para Andrea Sibaja era su primera competición en un trazado que, además, ha tenido unas condiciones distintas en cada salida a pista. El poco tiempo en pista característico del formato mundialista hizo que la adaptación fuese especialmente dura, aunque fructífera a la vez. El trabajo constante de la cordobesa, junto con su equipo técnico, va viendo su fruto, pues los pasos adelante se asientan para ver el dorsal 77, del novedoso Mundial Femenino, rozando el top diez en prácticamente cada salida a pista.

En el libre del viernes, la brava piloto trataba de descubir los entresijos del circuito en un asfalto mojado. En el único crono del mismo día por la tarde, con una pista muy crítica y bastante parcheada, aunque con bastante carril, decidieron salir con el neúmatico de seco y dar el máximo. Consiguieron clasificar mejor que nunca, decimocuarta, aunque luchando por las diez primeras en la primera parte de la sesión.

El sábado, de nuevo el warm up dejaba otro tipo de feelings con otras nuevas condiciones climatológicas y, finalmente, la primera de las carreras se declaró en seco. La salida no fue de sus mejores, pero rápidamente se enganchó al grupo y pudo disputar plazas y planear remontada, cuando la lluvia apareció repentinamente. La andaluza sacó a relucir su buen hacer en pistas complicadas, y comenzó a adelantar pilotos, pero la carrera se detuvo por la intensidad de la lluvia, reteniendo con ello sus posibildiades, para finalizar duodécima.

El domingo volvía a amanecer sorprendiendo, dejando una pista completamente mixta que imposibilitaba trabajar absolutamente nada en el pequeño warm up matutino. Pero en la segunda carrera, Andrea marcó su mejor salida desde el inicio del año y estuvo muy fuerte desde los primeros compases. Disputando posiciones en un inicio muy intenso, se estabilizó en la lucha por las doce primeras hasta que quedó asentada en la undécima.

“Estoy contenta del gran paso adelante dado. Era un circuito prácticamente desconocido para nosotros pero, sobre todo, el trabajo durante el fin de semana ha sido muy desconcertante porque las condiciones no permitían probar ninguno de los cambios ni poder hacer una progresión normal. Pero hemos sabido sobreponernos y crecernos, incluso cuando la pista estaba muy complicada y muchas rivales tenían múltiples caídas. Además, la motivación es mayor cuando esta fluidez con el campeonato y la moto llegan justo para afrontar la cita de casa, Jerez, la próxima semana, para la que me encuentro más expectante aún, y no puedo esperar a que llegue”, declaraba una feliz Andrea.

Sin haber cerrado el capítulo de Estoril aún, el cuadro cordobés mantiene el modo carreras para afrontar la segunda semana consecutiva de pruebas, de las cuatro que la estructura tiene programadas. En esta ocasión será la última del Mundial de Superbikes para todas sus categorías, incluyendo las Supersport 300 y el WorldWCR donde las balas verdes están inmersas.