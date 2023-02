El temporal, otra vez protagonista: el Salerm Puente Genil - Ceuta B, suspendido

Una nueva suspensión que se une a la sufrida el fin de semana pasado por parte del Atlético Espeleño. Esta vez, el Salerm Puente Genil ve cortada su buena dinámica después de resarcirse de la última derrota ante el Sevilla C y quería consolidarse en los puestos de play off a lo largo de las próximas jornadas, pero, sin embargo, esto no podrá suceder en un plazo corto de tiempo, ya que ni siquiera se vestirá de corto este fin de semana. El cuadro pontano ha anunciado que su encuentro ante el Ceuta B debe aplazarse por la imposibilidad de que el cuadro visitante pueda desplazarse hasta territorio cordobés.

En efecto. Así lo ha anunciado el propio Salerm Puente Genil en un comunicado expuesto en sus principales redes sociales. “El partido de mañana queda suspendido debido al temporal. Ya se trabaja en la búsqueda de una nueva fecha”, añade un club cordobés que se quedará sin disputar su partido en el Estadio Manuel Polinario. Dicho duelo era crucial para los chicos dirigidos por Juanmi Puentenueva ya que están en la lucha junto al Córdoba CF B por esa segunda posición de la que les separa únicamente tres puntos y se enfrentaba este fin de semana ante un rival que se encuentra en zona de descenso.

Por su parte, el Ceuta B está viviendo una auténtica odisea en las últimas semanas. El temporal que está viviendo el Estrecho de Gibraltar perjudica -y de qué manera- a un conjunto ceutí que ya ha visto cómo se suspendió el encuentro ante el Atlético Espeleño por esta misma problemática y que, en la actualidad, deberá también esperar para disputar un duelo crucial para luchar por la salvación.