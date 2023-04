Recta final para los clubes cordobeses en Tercera RFEF

El esprint final a una temporada con casi todo por decidir. En las principales categorías del fútbol español, todos los clubes llegan a la parte final de la campaña regular con los objetivos por dirimir, aunque, algunos, han realizado un curso notable para haber evitado el descenso con varias jornadas de antelación. Sin embargo y yendo a la otra cara de la moneda, hay planteles que se han quedado sin opción de luchar por metas más ambiciosas debido a su irregularidad. Aun así, todos los clubes cordobeses que están inmersos en la Tercera RFEF han conseguido sus objetivos o están en la pelea por alcanzarlos en las últimas dos jornadas por disputar.

En primera instancia, el mejor colocado para conseguir el ascenso directo a Segunda RFEF es el Córdoba B. El filial blanquiverde ha desaprovechado dos oportunidades claras para depender de sí mismo en busca de alcanzar la primera plaza debido a los dos últimos empates del Atlético Antoniano, pero, en la actualidad, se encuentra en la segunda plaza a tan solo dos puntos y a falta de dos jornadas. El conjunto dirigido por Diego Caro disputará dos derbis cordobeses frente Atlético Espeleño y Salerm Puente Genil con el fin de conseguir la promoción directa, mientras que el cuadro de Lebrija se enfrenta al Gerena -mejor equipo actual del Grupo X- y al Coria -penúltimo clasificado-.

En un escalón inferior, Salerm Puente Genil y Ciudad de Lucena pelean por asegurar un play off que, en principio, estaría muy caro al final de la temporada en el Grupo X de Tercera RFEF, pero la situación del Sevilla Atlético puede beneficiar. En la actualidad, los dos equipos cordobeses se encuentran en zona de promoción y tan solo el Sevilla C podría dejar a uno fuera, aunque, sin embargo, el filial hispalense encuadrado en el Grupo IV de Segunda RFEF no es que tenga opciones de subir a Primera RFEF, sino que se encuentra en descenso a Tercera RFEF, por lo que el tercer equipo dependiente del Sevilla FC, siempre y cuando lo autorice la Real Federación Andaluza de Fútbol, no podría disputar el conocido play off.

Aun así, el objetivo es ganarse el puesto en el césped y tanto el Ciudad de Lucena como el Salerm Puente Genil se verán las caras este fin de semana para asegurarse un sitio en la promoción. Sin embargo, aquí no queda el calendario, ya que el cuadro aracelitano recibirá al filial del AD Ceuta en la última jornada, mientras que, como ya se ha mencionado con anterioridad, el conjunto pontano visitará al Córdoba B.

Por su parte, el Pozoblanco y el Atlético Espeleño no se juegan nada en estas dos últimas citas ligueras después de asegurar la permanencia durante la jornada pasada. El conjunto pozoalbense terminará la temporada de una manera tranquila enfrentándose a Bollullos y Conil, equipos que también han terminado prácticamente su temporada. Más de lo mismo le ocurre a un cuadro espeleño que ha realizado una segunda vuelta para enmarcar y se enfrentará al Córdoba B y Xerez CD para culminar un curso espléndido.