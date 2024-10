Luis de la Fuente: “España es un país de clubes, pero queremos cambiar la mentalidad”

Córdoba se prepara para una de las mejores noches de su historia en cuanto a fútbol se refiere. La ciudad está volcada con la llegada de la selección española de fútbol masculino después de 23 años y la actualidad deportiva solo se centra en lo que suceda en este sentido. Es por ello que el seleccionador Luis de la Fuente y el jugador David Raya han comparecido ante los medios de comunicación en una sala de prensa improvisada en El Arcángel donde la gran mayoría han ido dedicadas al último jugador que ha tenido que abandonar la concentración.

Y es que Lamine Yamal es la gran promesa del fútbol español y no podrá estar en Córdoba por unas molestias. Una decisión que se tomó una vez habló con el seleccionador, Luis de la Fuente. “Le pregunté si podía estar al 100% y tenía dudas. Pues si tenemos dudas va a descansar y siempre lo hemos hecho así. No vamos a dudar en eso. Fútbol es fútbol y va a pasar lo que va a pasar. Tuvo unas molestias y otros compañeros habrían hecho lo mismo. Ha pasado lo que tenía que pasar y no hay ningún debate más”.

Ahora bien, una de las posibles causas de que los futbolistas tengan más lesiones es la mayor cantidad de partidos, cosa que no proviene, según De la Fuente, de la selección. “Lo que más lastima me da es que hay gente que entra al juego con estos comentarios. Yo dije que los partidos de la selección suponen un partido al mes para el jugador. El año pasado jugamos 17 partidos internacionales porque tuvimos la suerte de que llegásemos a la final de la Eurocopa. Este año vamos a jugar diez y en dos años son 27. Por lo que son un partido al mes en dos años. Vamos a dejar de marear la perdiz y que no nos pasen la pelota a nosotros”.

Por otro lado, que tenga una sobrecarga y pueda estar presente este fin de semana con el FC Barcelona ha hecho que exista cierta conspiración en redes sociales sobre una posible marcha forzada, por el club blaugrana, cosa que ha desmentido el seleccionador. “Presión cero, no he hablado con nadie del Barcelona. Simplemente ha habido honestidad. No se encontraba fino y él no se encontraba al 100% en un partido importantísimo. Agradezco su honestidad y su madurez. Confío ciegamente en él”, y, sobre este tema, también ha explicado que Lamine tiene que ir a la selección sí o sí, porque “tienen que jugar los mejores”.

Asimismo y una vez terminado el tema de Lamine Yamal, Luis de La Fuente ha recalcado la importancia del partido ante una Serbia que necesita sumar para seguir vivo en la clasificación para los cuartos de final de la Nations League. “Va a ser un partido complicadísimo porque ellos necesitan sacar un buen resultado aquí. Tienen varios futbolistas que juegan en ligas europeas importantes. No tienen nada que ver con Dinamarca porque Serbia es un equipo que repliega más. Vamos a tener que trabajar mucho y picar piedra porque son muy poderosos físicamente”, ha señalado un seleccionador que conoce las bajas que tiene y sabe que tendrá que utilizar “otro registro” que no es “ni mejor ni peor” es “diferente”, al que tienen que fortalecer.

Una de las citas célebres -como quien dice- en este territorio es que a este país le interesa más lo que suceda cada fin de semana con el equipo de su tierra que la selección española, y esa tendencia, que ha afirmado Luis de la Fuente, parece estar cambiando. “Todos los futbolistas quieren venir a la selección. El 100% de los españoles quieren que gane la selección con los mejores jugadores. ¿España es un país de clubes? Sí. Pero lo que vimos en Murcia, lo que viviremos en Córdoba y lo que vivimos en Alemania pues ha hecho dar un cambio de mentalidad. Estamos en un proceso para que la gente se identifique con la selección española, que en otros países pasa”, ha culminado.

David Raya: “El juego de pies no creo que sea primordial para estar en un gran equipo”

Una vez terminada la comparecencia del técnico Luis de la Fuente, el guardameta David Raya ha comparecido ante los medios de comunicación, explicando que actualmente siente más “ilusión” que cuando tenía 16 años, sobre todo por la consolidación que está teniendo en la selección española. “Creo que es la primera vez que juego tantos partidos seguidos y una vez que coges el ritmo pues te encuentras mejor. Esa convivencia en el campo y tanto el equipo como yo estamos en un buen momento y estamos ayudando a que la selección gane partidos”.

Su rendimiento está haciendo que su puesto de titular esté en entredicho cuando retorne de su lesión Unai Simón, y eso es lo que intenta un David Raya que, además, ha descartado que el juego de pies no sea algo crucial para un guardameta de su nivel. “Es un atributo que va evolucionando muchísimo y ahora se necesita un portero con distintas cualidades. Ahí está la posibilidad de adaptarte y mejorar. Es una faceta del portero que es importante pero que no es primordial para estar en un gran equipo”.

Asimismo, el guardameta del Arsenal ha querido evitar las comparaciones que le están realizando a un Lamine Yamal que ha admitido estar tocado “por una varita” al tener solo 17 años. “Es un jugadorazo, tiene algo especial y las comparaciones entiendo que se hagan pero hay que dejarlas aparte porque es muy joven. Que se asiente poco a poco porque habrá momentos difíciles”, ha comentado un Raya que lamenta los contratiempos sufridos por el resto de sus compañeros. “Es una pena que haya lesiones y yo preferiría que todos estuvieran bien. El míster tiene la suerte de que cuenta con un grupo fantástico y dentro del equipo somos una familia. Ojalá no le hubiera pasado a nadie, pero las lesiones son parte del fútbol”.