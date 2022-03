Laura González: “Vamos a pelear por todo”

La ambición y las ganas son innegociables para una jugadora que aspira a llegar a la élite con la camiseta del Córdoba Femenino. Laura González aterrizó en la entidad blanquiverde durante el pasado mercado veraniego tras estar toda su vida en la capital hispalense y después de vestir cinco años la elástica del Sevilla FC y la del Real Betis otros siete. Su experiencia, a pesar de tener tan solo 26 años, es muy necesaria para un cuadro califal que ha visto en la centrocampista un activo crucial, ya que sus ocho asistencias y dos goles han servido para instaurar al equipo cordobesista en la parte cabecera del Grupo Sur de la Reto Iberdrola. Aun así, el objetivo no ha sido alcanzado por el momento y así lo ha querido hacer saber la propia Laura González después de ser atendida por CORDÓPOLIS.

PREGUNTA. A pesar de la derrota contra el Alhama en Murcia, el buen rendimiento de la última parte de la temporada ha hecho que el Córdoba Femenino luche por la parte cabecera del Grupo Sur de la Reto Iberdrola. ¿Cómo valoras la actual campaña?

RESPUESTA. La valoración es bastante positiva. Este equipo ha peleado por no bajar en los últimos años y ahora estamos entre los cinco primeros. La idea de juego que nos planteó Pepe Contreras está asentada y ahora mismo estamos pasando por un momento bastante bueno porque creo que hemos encontrado la regularidad que nos faltaba al inicio de la Liga. Eso es positivo, todas estamos dentro del grupo, estamos a un buen nivel y la valoración debe ser positiva.

P. A nivel personal y gracias a tus ocho pases de gol, eres una de las máximas asistentes del equipo y también te has destapado en tu faceta goleadora con dos tantos. ¿Cómo está siendo tu temporada?

R. Yo estoy feliz. El éxito que tengamos todas individualmente llegará por el trabajo diario del grupo. Por ejemplo, Wifi no iba convocada con la selección española y ahora hace dos meses que va, Celia Fernández es una de las centrales con más minutos de la Liga, yo he conseguido ocho asistencias... Es un trabajo de todas. Individualmente crecemos como futbolistas y el grupo también. Yo estoy muy feliz porque encima me estoy encontrando con una confianza que no tenía desde hace tiempo.

P. Antes has comentado que el equipo ha dado el paso para luchar por el ascenso, pero, ¿crees que el Córdoba Femenino es capaz de pelear por este objetivo en lo que resta de temporada?

R. Nosotras vamos partido a partido. Es verdad que no estamos muy lejos porque estamos a cuatro o cinco puntos y quedan diez jornadas. Nosotras vamos a pelear por todo. No nos hemos puesto techo antes ni nos vamos a poner ahora. Pelear por quedar entre los cinco primeros puede ser algo muy bonito para todos.

P. Ahora quedan únicamente diez jornadas para finalizar la temporada y vuestro próximo enfrentamiento es ante el Femarguín en la Ciudad Deportiva. ¿Cómo ves ese partido?

R. Después de la derrota ante el Alhama estamos con muchísimas ganas de volver a la senda de la victoria y en casa, encima, los dos últimos partidos fueron victoria. Creo que el equipo se está encontrando mejor dentro en casa que fuera y antes ya era importante, pero ahora lo es mucho más.

P. En la actualidad vives en Sevilla y te desplazas toda la semana a Córdoba para ejercitarte con el grupo o vestir la zamarra blanquiverde en un partido. ¿Cómo se gestiona todo esto?

R. Llevo unos hábitos de vida de deportista muchos años. Mi vida estaba allí en Sevilla, hablé con el club, tenía claro que quería vivir allí porque mi vida estaba allí. Ellos me dieron el visto bueno y mientras cumpla mis horas de descanso, cumpla mis dietas y el club encima me solucione cuando quiera quedarme aquí, todo genial.

P. Por otro lado y durante prácticamente toda tu vida, has compartido vestuario con tu hermana Ana. ¿Había muchos piques?

R. La verdad que muchos (risas). Ahora, y espero que no se entere, la echo mucho de menos en el campo. Todos estos años han sido un lujo. Era un plus en todo, era una ventaja que nos beneficiaba a las dos y cuando se enfadaba, la primera que lo pagaba era yo. Era bastante positivo y era un lujo compartir vestuario con mi hermana.

P. Compartiste vestuario con ella, pero también retos personales como la creación de AL Football Academy. ¿Cómo se gestó este proyecto?

R. Nosotras somos unas frikis del fútbol. Eso se une a que tenemos otra faceta en el mundo del fútbol que es la de enseñar y dirigir a equipos o futbolistas que quieran crecer. Teníamos el proyecto hablado y pensado desde hace bastantes años, pero con el tema de la Covid-19 quedó todo paralizado. Es un proyecto bastante ilusionante que queremos que crezca año tras año. Es un proyecto a largo plazo y por el momento felices, la verdad.

P. ¿Cuál es vuestro objetivo a medio o largo plazo?

R. Eso lo determinará la demanda que haya año tras año. Nuestra ilusión es que vengan todos los niños y niñas a crecer individualmente y darle ese plus que en sus clubes no les dan porque trabajan de manera más general. Queremos nutrirlos de herramientas para que crezcan individualmente como futbolistas y, sobre todo, como personas.

P. Te he preguntado por el futuro de tu proyecto, pero, ¿dónde te ves tú personalmente de aquí a cinco años?

R. Yo soy bastante ambiciosa en mi vida y en el fútbol. Mi carrera deportiva la veo como entrenadora porque me encanta aprender, me encanta analizar partidos, buscar soluciones. Quiero que mi vida esté ligada al fútbol siempre y dentro de cinco añitos quiero dirigir a un equipo grande.