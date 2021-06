Diego Caro: "Valoro el rendimiento del equipo de forma sobresaliente"

La fase de ascenso terminó de manera abrupta para los equipos cordobeses, quedándose por el camino del ascenso a Segunda RFEF mediante el formato de eliminatorias. Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil, así, se volverán a ver las caras la próxima temporada en Tercera RFEF; eso sí, con el mismo objetivo y las mismas cotas que las de este año, que no han sido otras que las de ascender de categoría y, por ende, hacer que haya un derbi cordobés contra el Córdoba CF lo más pronto posible. Este año ambos equipos lo han tenido al alcance de la mano. Sin embargo, el formato de la competición, que premia al mejor clasificado de la segunda fase y que a la vez puede dejar fuera a ese mismo, ha dejado a los dos en la cuneta.

Diego Caro, técnico del cuadro pontanés desde la temporada pasada, charla con CORDÓPOLIS acerca de otra histórica temporada del Salerm Puente Genil acercándose a un nuevo ascenso de categoría pero, tal y como sucedió en la última campaña, se quedó en el camino. A pesar de ello, muestra orgullo sobre el rendimiento general. "Valoro el rendimiento del equipo a lo largo de la temporada de forma sobresaliente. Yo creo que el equipo, este grupo de jugadores, ha merecido esa nota. Cualquier persona de bien del pueblo, de aficionado, directivo o cuerpo técnico e incluso jugadores hubiéramos firmado a principios de temporada llegar a un play off de ascenso con el Salerm Puente Genil por primera vez en su historia. Hemos hecho, como digo, historia en el pueblo de Puente Genil. Hemos terminado en una semifinal siendo tercero en un play off de ascenso y la nota no puede ser otra que la de sobresaliente", explica el de Villa del Río.

Todo estaba, además, inmerso en un formato novedoso de fase de ascenso que premiaba la anterior fase regular por partida doble, tanto con el papel de local en las eliminatorias como el del favorecimiento en caso de empate. Ello provocó que el conjunto rojinegro se marchara a casa sin perder tras el empate con prórroga en campo del Xerez CD (1-1). "Es cierto que el formato de competición ya está puesto, que el formato de competición sabíamos cuál era con el que teníamos que jugar. No lo digo ya porque hayamos perdido nosotros así, sino que este formato hubiera sido mucho más interesante si el valor del empate (para el equipo de casa) no existiera. Sí estoy de acuerdo en darle factor campo al equipo que queda por delante en la clasificación, eso es algo lógico, porque se lo gana el equipo que queda mejor clasificado", desarrolla.

"Al colectivo le pondría un sobresaliente, esa es la nota que merecen", señala Caro al respecto de su equipo, agregando que "ya no sólo por este último partido, sino por los 9 meses que han estado trabajando. No cambiaría mi nota aunque hubiéramos ascendido porque no es valorar sólo y exclusivamente un partido, yo tengo que valorar toda la temporada". Se refiere a una plantilla sin movimientos invernales, algo anómalo en los tiempos que corren a pesar de la pandemia. "Hemos sido un equipo que creo que será de los pocos en España que iniciamos con 22 jugadores y hemos terminado con los mismos 22 aquí, no ha habido ni entradas ni salidas; jugadores que han jugado más, jugadores que han jugado menos y todos han arrimado el hombro, todos han sido capaces de remar en la misma dirección. Es muy positivo, es digno de mencionar y eso es muy importante y dice mucho y bien de este grupo de jugadores, también de este cuerpo técnico, de esta directiva y de todo el mundo en general", apostilla detalladamente.

Escuadras como el Ciudad de Lucena, el Córdoba B, el Recreativo de Huelva y el Utrera más el equipo que caiga del playoff serán de nuevo sus rivales en la próxima Tercera RFEF. El Salerm Puente Genil, de todos modos, quieren seguir estando en la terna de los favoritos sin cometer locuras y poniendo en antecedentes. Caro afirma que "las cosas van poco a poco. Hay que tener los pies en el suelo, llevamos cuatro años en Tercera División. El año pasado se paró la competición y estábamos a dos puntos de poder haber jugado también play off. Si en vez de un empate que conseguimos en Pozoblanco hubiera sido una victoria, hubiéramos hecho play off también y este año se ha conseguido. Quedamos terceros en el play off y en semifinales te eliminan por un empate". Sigue imperando la filosofía del pasito a pasito. "Evidentemente será una una Tercera RFEF super competitiva, como siempre en la Tercera División, grupo décimo, que es de las más duras de la Tercera División a nivel nacional. Habrá que estar preparado para competir en ella y hacer bien las cosas", pone en conocimiento al aficionado rojinegro.

Para recalcar la idea, en la entidad del Manuel Polinario prefieren la cautela como compañera de viaje a pesar del obvio crecimiento. "Se están haciendo las cosas muy bien y hay que tener tranquilidad y seguir subiendo peldaños, pero con los pies en el suelo, como digo, siendo un club humilde y sabiendo a quién nos estamos enfrentando. Aquí la estructura normalmente se mantiene, dan confianza a los bloques de jugadores y poco a poco se van dando pasitos, deportivamente el club está creciendo mucho económicamente. Lo dice la directiva, que están en el máximo de lo que puede dar un club humilde, y deportivamente, sin embargo, año tras año están creciendo.

Aun así, ya comenzando el mes de junio, no es lo ideal hablar de fútbol, sino de descanso. Además, el propio Diego Caro ya ha dejado en algunas ocasiones en el aire su continuidad y su postura sigue siendo la misma a día de hoy. "Ahora mismo es el momento de desconectar, unos días de descansar, de olvidarse un poco de de fútbol y bueno, evidentemente para la próxima temporada, independientemente de quién esté, va a ser una temporada de nuevo muy competitiva, con muy buenos equipos y no dudo ni siquiera que el Salerm Puente Genil va a ser uno de los rivales a batir como ha sido este año". apunta.