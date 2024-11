La cordobesa Alba Cerrato guía a España a la final del Mundial sub 17

No es baladí cuando el entorno profesional clama que lo difícil no es llegar, sino que mantenerse, pero el camino hasta alcanzar estas cotas es muy duro, más aún cuando te dedicas toda una vida a un hobbie que ni siquiera sabes si vas a poder sacar rédito o no. Aun así, hay personas en específico que creen en ese objetivo y van a por ello, como es el caso de una Alba Cerrato que tiene muy claro qué quiere en un futuro a corto plazo y lo está demostrando a base de buen rendimiento en su club de origen. Esto a hecho que las categorías de la selección española se fijen en una cordobesa que está guiando al plantel sub 17 en el Mundial femenino.

La ariete del Sevilla FC es una de las principales armas del combinado dirigido por Kenio González que accedió a la semifinal para enfrentarse contra la siempre dura Inglaterra. El potencial de la selección española sub 17 estaba ahí, con una generación que apunta muy alto, pero había que demostrarlo, y el conjunto inglés tuvo una serie de ocasiones durante la primera mitad que mantuvo en alerta a la escuadra nacional. Sin embargo y cuando todo parecía que este impás inicial acabaría en empate, Celia Segura con una elegante a la vez que efectiva galopada por la banda derecha tiró un centro medido y tenso que Alba Cerrato, que sigue saliendo a gol por partido con la sub-17, tocó lo justo para batir a Mcsheffrey y anotar el primero.

En el segundo período, la selección amplió su cuenta con otra gran jugada colectiva. Sensacional balón entre líneas para encontrar a una Ainoa Gómez completamente sola dentro del área que regaló el gol a Pau Comendador. Insaciable la madrileña en este Mundial del que quiere ser la mejor jugadora y máxima goleadora. Para no perder la costumbre y ponerle la etiqueta de goleada a este partidazo, Iris Ashley se encargó de materializar el tercero y definitivo en el tiempo de descuento. Un gran duelo entre dos grandes selecciones que pone a España en el lugar en el que quería estar, en la última parada de un viaje imposible.

Ahora, el camino no ha terminado. El combinado sub 17 jugará la gran final este Mundial de República Dominicana el domingo 3 de noviembre. Un duelo que arrancará a las 23:00 (hora peninsular española) ante Corea del Norte en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y que será retransmitido en directo a través de Teledeporte y RTVE Play.