El Córdoba Patrimonio se medirá al CD El Ejido en la Copa del Rey

La competición no espera a nadie y la élite hace que no puedas bajar el nivel en ningún momento, siempre y cuando quieras cumplir tus respectivos objetivos antes de que la campaña regular termine. Aun así, en fútbol sala hay muchas fases en un mismo curso liguero, ya que, dentro de la Primera División, los clubes tratan de clasificarse a la Copa de España, la disputan, luchan por estar presentes en el play off e intentas levantar el título que te acredita como campeón de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Sin embargo, no es la única competición que existe en este país.

La Copa del Rey acumula a todos los equipos que disputan alguna división nacional de fútbol sala. Es por ello que los clubes más humildes tratan de competir desde la primera ronda en busca de medirse a un plantel de Primera División, aunque, en cambio, no todos llegan a los dieciseisavos de final, ronda donde ya entran los de la máxima categoría. De hecho, la Real Federación Española de Fútbol ha sorteado esta mañana los enfrentamientos del torneo copero y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya sabe a qué escuadra se enfrentará en busca de los octavos de final.

Y es que el CD El Ejido se medirá al conjunto dirigido por Emanuel Santoro el 26 o 27 de noviembre -horario aún por determinar- en territorio almeriense. De hecho, la escuadra local compite actualmente en Segunda División y ahora mismo se encuentra invicto, acumulando tres victorias y cuatro empates para situarse a tan solo tres puntos del liderato y posición que te permite el curso que viene estar en Primera División, por lo que será un rival muy complicado para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que deberá dar un paso al frente si quiere estar presente en octavos de final de la Copa del Rey.