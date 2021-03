El Córdoba B retorna a la senda de la victoria

Poco a poco, se va acabando la primera fase de la Tercera División y, poco a poco, se van haciendo más precisos los objetivos de cada uno de los equipos. En el caso de los equipos cordobeses de la cuarta categoría del fútbol español, continúan sumando y en la pelea, ya sea por entrar en la etapa de ascenso o en la de no perder la categoría. En el primer grupo se encuentra el Ciudad de Lucena, al que dos goles visitantes en los últimos 20 minutos evitaron una nueva victoria lucentina, mientras que el Córdoba B ganó a domicilio en Coria para recuperar sensaciones y puntos. Para la jornada vespertina quedarán los duelos de Salerm Puente Genil y CD Pozoblanco, que se enfrentarán a La Palma y Sevilla C respectivamente.

Ventaja al garete pero continúa el liderato (2-2)

El líder continúa demostrando ser líder, incluso cuando no puede dejar de serlo. El Ciudad de Lucena rescató un punto de tierras gerenenses, provocado por el resurgir de la esencia de los de Dimas Carrasco. Michael Conejero y Juan Delgado probaron fortuna a la meta del Gerena, pero la puntería no estaba del todo afinada. Con sólo esas ocasiones en la primera mitad, inmerso en el dominio habitual de los celestes durante toda la temporada, los goles llegarían después del paso por vestuarios. Pasados los primeros cinco minutos del duelo, llegó la primera ocasión más que clara para los aracelitanos. El colegiado del encuentro decretó pena máxima y Juan Delgado, máximo artillero de los visitantes, no dudó y adelantó a los suyos. La intensidad fue palpable en los siguientes minutos y fruto de ese trabajo llegó el segundo tanto del partido, obra del mexicano Alan Araiza. Sin embargo, los últimos 20 minutos de encuentro lastraron al Gerena, que casi culminó la remontada con los tantos de Gabi y de Álvaro Pérez en su propia portería. A pesar del mal sabor de boca del empate, el Ciudad de Lucena sigue sumando con el objetivo de acumular botín para la segunda fase.

El Córdoba B recupera los puntos (1-2)

Las sensaciones vuelven al filial blanquiverde. Después de la debacle inesperada ante el Castilleja (3-0), llegaba el momento de la reivindicación ante el Coria. En un buen inicio de los de Germán Crespo, se adelantaron en el electrónico por medio de Diego García, aunque no tardaron en ver anulada su ventaja. Un pase de Curro llegó a Domingo Jarana, que batió a Javi Romero, de vuelta al marco del Córdoba B. Tras el descanso, con idas y venidas en el juego del segundo plantel cordobesista en un duelo marcado por la igualdad, Antonio Moyano se encargó de decantar la balanza a favor de los cordobeses, que arrancaron tres puntos de Coria del Río para seguir en el choque particular en la clasificación entre ellos y el San Roque de Lepe.