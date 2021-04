El Salerm Puente Genil se hace con la deseada tercera plaza

Termina la primera fase con emoción hasta el último minuto de la última jornada. Los clubes cordobeses inmersos en el Grupo X-B de la Tercera División tenían en sus manos una oportunidad de oro para conseguir los objetivos propuestos a principios de temporada. Y es que Córdoba B y Salerm Puente Genil llegaban a esta cita liguera peleando por la última plaza que te otorgaba seguir luchando con más opciones por un puesto en Segunda RFEF. El filial blanquiverde se medía ante un Pozoblanco que necesitaba ganar para evitar el descenso a División de Honor Sénior, mientras que el cuadro pontano tenía un encuentro de características similares, ya que se enfrentaba al Sevilla C, rival directo del conjunto pedrocheño, en el Estadio Manuel Polinario. Por su parte, el Ciudad de Lucena estaba obligado a ganar para conseguir el máximo número de puntos posible de cara a esa segunda etapa del curso y viajaba hasta La Palma.

El Salerm Puente Genil hace su trabajo y certifica la tercera plaza (1-0)

No dependían de sí mismon, pero tenían que hacer los deberes. Los chicos dirigidos por Diego Caro llegaban a la última jornada con opciones matemáticas de tener más posibilidades de ascender a Segunda RFEF gracias al triunfo conseguido ante el Ciudad de Lucena durante la pasada cita liguera (0-1). Aun así, los pontanos tenían que ganar o empatar frente al Sevilla C y esperar a que el Córdoba B no ganase o empatase en su encuentro ante el Pozoblanco. Durante gran parte del partido, el Salerm Puente Genil sabía que el filial blanquiverde se había adelantado en el electrónico, pero tenían la esperanza de que esto finalmente cambiase, como así ha sido. El cuadro cordobés ganó al tercer equipo sevillista merced a un gran gol de Ezequiel Lamarca y estalló de júbilo cuando los pedrocheños hicieron lo propio ante el conjunto blanquiverde. Gracias a esto, los pontanos se hacen con la tercera plaza y lucharán hasta la última jornada para ascender a Segunda RFEF.

El Pozoblanco logra la épica ante el Córdoba B (3-2)

Increíble final para los chicos dirigidos por Emilio Fajardo. El filial blanquiverde llegaba a tierras pedrocheñas con la firme intención de certificar su tercer puesto merced a una segunda vuelta de campeonato regular excepcional. Sin embargo, el Pozoblanco, aunque no dependía de sí mismo y tenía que mirar lo que hiciese el Sevilla C en el feudo pontano, tenía la obligación de conseguir la victoria para lograr, como mínimo, la permanencia en Tercera RFEF. Por ello, este encuentro era crucial para las ambiciones de ambos equipos y así se transmitió desde el minuto uno. El Córdoba B quería desplegar su papel dominante y logró una cierta distancia en el electrónico gracias al doblete de Alex Marín, pero la contienda no había finalizado. Y es que el plantel local se rehizo a la perfección y se fue creyendo que podía darle la vuelta al marcador hasta que lo consiguió. Álvaro Morillo, Zara y Brian fueron los autores de unos tantos que le dieron los tres puntos y la permanencia a un Pozoblanco que respira tras un final de campaña apoteósico.

El Ciudad de Lucena despierta en el mejor momento (1-1)

Los chicos dirigidos por Dimas Carrasco no estaban en un gran momento de forma y eso se ha notado en la clasificación de este Grupo X-B. El conjunto aracelitano no ha podido pelear por el liderato del subgrupo hasta la última jornada y el San Roque de Lepe se proclamó campeón durante la pasada cita liguera. Aun así, los lucentinos debían conseguir la victoria para cosechar el mayor número de puntos posible para una segunda fase que se plantea apasionante. Para ello, el Ciudad de Lucena viajó hasta tierras onubenses para enfrentarse a un La Palma que dio muchísimos problemas a los cordobeses. Tanto fue así que el plantel visitante se adelantó en el marcador, pero vio cómo los locales se rehacían merced a la expulsión de Santi Rosa en el ecuador de la segunda mitad. Aun así, los celestes sacaron la garra y Chucky marcaba el segundo y definitivo tanto que daba tres puntos de oro al Ciudad de Lucena.