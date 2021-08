Cara y cruz en la Copa RFAF

Cara y cruz. La tópica expresión viene que ni pintada en esta ocasión para la realidad de los representantes cordobeses de Tercera RFEF. Básicamente porque uno cierra el fin de semana con una gran alegría y el otro lo hace con una satisfacción incompleta. Así puede resumirse la participación del Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil en la Copa RFAF hasta la fecha. El conjunto celeste sólo empata ante el Utrera (1-1) en la vuelta de cuartos, pero le es suficiente para alcanzar la fase final. Mientras, la escuadra rojinegra vence al Xerez CD (1-2) y, sin embargo, dice adiós. Porque, en el segundo de los casos, pesa el 0-3 sufrido una semana antes en el Polinario. De esta forma, el cuadro aracelitano continúa con la ilusión de acceder a la Copa RFEF y, tras ello, en la Copa del Rey.

A las 20:30 comenzaron los partidos de vuelta tanto del Ciudad de Lucena como del Salerm Puente Genil. De un lado, el equipo dirigido por Dimas Carrasco actuaba como local y lo hacía con la seguridad que le aportaba el 0-1 de la ida. Pero no estaba hecha la clasificación y lo supo, sobre todo, en el minuto 56. En ese momento tomó ventaja el Utrera con un gol de Rubén Cruz. Antes, durante la primera parte, el cuadro celeste tuvo ocasiones para adelantarse. Pero el tanto se resistió, sobre todo con David Martín como referencia. La diana del conjunto sevillano provocaba un empate global, por lo que a la escuadra de la Subbética le tocaba tratar de equilibrar la contienda. Eso como mínimo. Y lo hizo en el 63. Álvaro Pérez anotó para acabar con la incertidumbre en un duelo que, con todo, mantuvo en duda la clasificación lucentina hasta el último instante por el marcador. Incluso, en el 68, pudieron colocar el 1-2 los visitantes.

Sea como fuere, el conjunto celeste sigue adelante y va a estar en la fase final de la Copa RFAF, que disputa junto con otros tres clubes. Los cuatro clasificados se van a medir en Marbella el próximo fin de semana. En la localidad de la Costa del Sol no va a estar el Salerm Puente Genil, por el contrario, y eso que completó la eliminatoria de cuartos con triunfo. La contienda del cuadro rojinegro no arrancó bien pues al paso por el minuto 7 obtuvo renta favorable el Xerez CD gracias a una chilena de Óscar. Pero el equipo dirigido por Keko Rosano no bajó los brazos e insistió para dar la vuelta a la situación. Esto no sucedió hasta el tramo final del encuentro a pesar de que durante la primera parte el conjunto cordobés tuvo serias opciones de marcar. Fue en el 83 y en el 87 cuando Carlos Cuenca y Rubén Sánchez en propia meta voltearon el marcador. En ese momento los azulillos estaban en inferioridad numérica debido a una lesión de Migue García con todos los cambios realizados. El 0-3 de la ida fue insalvable.