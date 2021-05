El reto final en Tercera: eliminatorias y calendario del ‘play off’ definitivo

Al fútbol cordobés se le resiste la celebración. Todavía no tiene oportunidad de hacerlo tras la segunda fase de la temporada, que en Tercera lo permitiera con dos plazas de Segunda RFEF en juego. Ocurre después de una última jornada en que el Ciudad de Lucena acariciara el ascenso, que finalmente se festeja el San Roque de Lepe -junto con el Xerez DFC-. Con todo, la entidad aracelitana aún tiene la opción de dar el salto de categoría en un último tramo competitivo. En idéntica situación se encuentran hasta dos clubes más de la provincia. Son el Salerm Puente Genil, muy lejos de las primeras posiciones del Grupo X-C, y el Pozoblanco, que llega como tercero del X-D con motivo del descenso del Córdoba. La última circunstancia impide que continúe en acción el segundo equipo blanquiverde. Sea como fuere, existe la puerta abierta a una alegría en última instancia en esta división.

Ya es sabido desde hace un par de semanas que rojinegros y blanquillos van a luchar por la última posición en Segunda RFEF que se dirime en el Grupo X. Sin embargo, faltaba por conocer si los celestes se sumaban o bien lograban el ascenso directo. El Ciudad de Lucena estuvo a punto de alcanzar la felicidad máxima el domingo, pero un triunfo del San Roque de Lepe evitó su salto a la cuarta categoría del fútbol español. Con los tres equipos ya dentro del play off, llega el momento de saber los detalles de la ronda final. La etapa de cierre en Tercera en este caso tiene previsto su inicio el fin de semana venidero, y esto es 22 o 23 de mayo. No obstante, el comienzo no es para todos los rivales por igual pues dos de ellos van a aguardar hasta el siguiente, y esto es 29 o 30 del presente mes. Uno de estos últimos es precisamente el aracelitano, de lo que sí había constancia con anterioridad.

Pero, ¿por qué motivo no juega de entrada el Ciudad de Lucena? La respuesta es muy sencilla: son seis clubes los que participan en este play off, por lo que no hay cuartos de final como tales. Eran necesarios ocho para este último caso, como es lógico. Así, los dos mejores clasificados en el Grupo X-C tras las dos primeras plazas, y esto es el tercero y el cuarto, obtienen la ventaja de contar con una semana extra en cuanto a su preparación. El equipo dirigido por Dimas Carrasco acabó tercero y el Xerez CD, justo por detrás, de forma que el cuadro azulillo es el otro adversario que va a descansar el sábado 22 o el domingo 23 -depende de cuándo se disputen los encuentros-. Quienes sí van a entrar en escena son los propios Salerm Puente Genil y Pozoblanco, al igual que el Ceuta y el Utrera.

Vista la disposición inicial, ¿cómo se definen las eliminatorias? También es sencillo el asunto. El quinto del Grupo X-C se va a enfrentar en primera ronda al segundo del X-D y el sexto del X-C, a su vez, se mide al primero del X-D. Quiere decir esto que con el Salerm Puente Genil como quinto y el Pozoblanco como teórico segundo -fue tercero, es necesario insistir- van a verse las caras de nuevo, tras hacerlo en el Grupo X-B, en un derbi que a buen seguro va a ser vibrante. Al tiempo, por supuesto, el Ceuta se va a disputar con el Utrera el otro puesto en semifinales. A todo esto, el play off se va a desarrollar en formato exprés, por tanto no va a haber ida y vuelta sino un solo choque por eliminatoria. De esta forma, el partido provincial de Córdoba del próximo fin de semana lo va a albergar el Manuel Polinario Poli de Puente Genil. La razón es que llega desde la fase de ascenso mientras que el cuadro pedrocheño de la intermedia.

Con este sistema, claro queda que no los encuentros no pueden concluir en empate. ¿Qué sucede entonces si el marcador es de equilibrio al final del choque? De nuevo la respuesta es fácil. Se produce tiempo de prórroga y en casi de persistir la igualdad, la balanza tiende al lado del equipo mejor clasificado. En este caso sería el que procede del Grupo X-C, por lo que cuenta con ventaja el Salerm Puente Genil. Sea como fuere, el Ciudad de Lucena toma partido en semifinales y lo hace con el vencedor del duelo entre el Ceuta y el Utrera, de forma que se asegura un conjunto cordobés en cada una de las rondas. El vencedor del derbi, por tanto, se va a medir al Xerez CD. Y de estas dos contiendas surge la final, en que se va a luchar por la tercera posición en Segunda RFEF para la próxima campaña dentro del Grupo X. El encuentro decisivo está fijado el primer fin de semana del mes venidero, tercero en orden cronológico desde ahora: esto es, para concluir, el 5 o el 6 de junio.