VÍDEO | Andresito: “El pequeño sueño que me queda es vestir la blanquiverde”

Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala cordobés pasó por el programa 'Tiempo muerto' del canal de Twitch de CORDÓPOLIS. En este caso se trata de Andrés Alcántara, conocido como Andresito, quien, tras una extensa y exitosa trayectoria en la Liga Nacional de Fútbol Sala, decidió hace un año hacer las maletas para cruzar el charco y emprender una nueva aventura en el fútbol sala japonés, donde su palmarés se sigue engrosando, y así quedó patente este domingo con la victoria en la Ocean Cup 2023. De este modo, sobre su estancia actual en el país nipón, el cordobés subraya que es “una experiencia muy buena”, ya que se encuentra en “un club muy famoso, sobre todo, en Asia” al que “no podía decirle que no ”. Asimismo, no solo valora el deporte, sino también la propia cultura, ya que se trata de “un país espectacular. El japonés es una persona muy respetuosa. Hay mucho 'frikismo', en el buen nombre de la palabra”.

Un jugador que comenzó a practicar el fútbol sala gracias a su hermano mayor, que era portero. Así, sus primeros pasos los dio “en Adeval, en Santa Rosa. Es un 70% de lo que soy ahora mismo. Empecé en la base de Adeval en prebenjamín. Ahí me formé hasta pasar al Adecor, luego a Villafranca y a Cartagena ya en Primera División”. Un salto a la élite que le llegó muy joven, siendo juvenil y “fue gracias a Luis Fonseca, que era entrenador de Cartagena. Me contactó a mí y no tenía representante. Yo no pensaba dar el salto tan pronto. Firmé tres años de contrato como profesional en Cartagena”.

Luego recalaría en Tudela, donde siguió creciendo como futbolista de élite, recibiendo, incluso, la llamada de la selección española, con la que fue campeón de Europa. “Yo estaba en Tudela, tenía partido el sábado y estaba en una tienda de ropa. Me llama un numero desconocido y era Venancio (López). Me dijo que me hablaba en serio porque yo me creía que era una broma. Llevaba tiempo siguiéndome y creía que estaba preparado para dar el paso. No tenía ni los pasaportes en regla. Es lo mas bonito que me ha pasado deportivamente”, afirma sobre su experiencia internacional. Una que le abriría las puertas de ElPozo Murcia, uno de los grandes de España y con el que ya empezó también a ganar títulos nacionales.

Sin embargo, pese a que se queda con toda la buena gente que rodea al club, lo cierto es que su salida fue realmente amarga. “El tiempo pone a cada tiempo en su sitio. Soy una persona que no me voy a callar por contratos, por dinero. No compaginamos el entrenador y yo. El entrenador me lo dijo a la cara. Era él o yo. Lo entendí y solo le pedí que me respetara deportivamente. Seguí jugando en liga regular y llegó el coronavirus en marzo. Yo estaba firmado por Jimbee, pero quería seguir jugando y entrenando. Soy profesional. En la pista voy a morir por ti y por los aficionados. La salida fue más por el entrenador. Llegó el momento del play off y todo parecía normal. No me puso ni un solo minuto, no jugué ni de portero-jugador, que era especialista. Tengo una espina clavada, no solo por mí, es que Miguelín se quedó sin convocar. No puedes dejar a un emblema sin convocar, déjame a mí, que no pasa nada”, expone.

Finalmente, Andresito reconoce que ha habido ciertos contactos verbales con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, sobre lo cual admite que el “pequeño sueño o reto que me queda es vestir la blanquiverde, pero ahora mismo es lejano. Me mostraron un cariño que se me quedó guardado en el corazón. Es verdad que ahora tengo contrato con Japón, soy joven y tengo la ilusión de un niño para seguir amando al fútbol sala”.