Ante el reto de mantener una regularidad

Una nueva oportunidad para demostrar de qué son capaces. Tras una temporada donde el objetivo de la permanencia se consiguió agónicamente en uno de los pabellones más duros de toda la categoría como es La Salobreja ante el Jaén Paraíso Interior, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tiene la intención, como mínimo, de alcanzar la meta propuesta para la campaña pasada, aunque el nivel mostrado en la pista marcará un devenir u otro. De hecho, los de Josan González, a pesar de empezar con alguna que otra duda a lo largo de la pretemporada, han plasmado sobre el parqué que son un equipo sólido, capaces de luchar el partido en tierras murcianas ante el Jimbee Cartagena e incluso ser superiores frente al Palma Futsal, un auténtico coloso de la competición. Gracias a esto, la entidad blanquiverde viajará este mismo fin de semana a la cancha de uno de sus rivales más directos por conseguir la salvación en Primera División.

Esta nueva semana de entrenamientos llega tras refrendar las sensaciones positivas conseguidas la pasada semana ante el Jimbee Cartagena. El cuadro dirigido por Josan González, a pesar de caer derrotado en la pista cartagenera, demostró que era capaz de hacerle frente a un gigante de la categoría, teniendo oportunidades, incluso, para imponer las tablas en el electrónico durante gran parte del encuentro. Sin embargo, varios errores puntuales condenó a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que encaraba una nueva semana donde podían debutar una vez más ante su público en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. Esta cita llegaba en un buen momento para unos blanquiverdes que estaban más que preparados para dar un golpe encima de la mesa, tal y como así ocurrió e incluso viendo como los visitantes se adelantaban en el electrónico.

Tantas eran las ganas e intensidad que había en el ambiente previo al encuentro que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió con todo a por los tres primeros puntos de su casillero en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional. Sin embargo, el Palma Futsal no llegó a la capital califal con la mera intención de pasearse, sino que en tan solo un minuto ya desplegó todo su potencial, mandando primeramente en el luminoso. Aun así, el cuadro de Josan González reaccionó a la perfección, dándole la vuelta al partido y pasando por encima de un equipo que está confeccionado para luchar por los puestos cabeceros de la Primera División. Gracias a esto, el cuadro blanquiverde ya ha comenzado a preparar su siguiente choque liguero frente a un club que es y será rival directo por conseguir la permanencia.

Por otro lado, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad viajará esta misma semana hasta tierras gallegas para enfrentarse a un Burela que no lo está pasando del todo bien en este tramo inicial, ya que actualmente es el décimocuarto clasificado de Primera División con tan solo un punto sumado en las dos primeras jornadas. Aun así, el cuadro blanquiverde no se fía de un rival siempre peligroso y desde el lunes ha comenzado a preparar este encuentro. De hecho, el técnico Josan González ha planificado una semana donde el jueves partirán hasta Lugo y se ejercitarán durante cada día, siendo el miércoles la jornada más intensa con una doble sesión. Además, el conjunto califa podrá aclimatarse a la pista gallega una vez realicen su particular entrenamiento en la mañana del viernes.