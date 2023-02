Un nuevo esfuerzo insuficiente

Complicado. Tremendamente complicado. Pero necesario de cara a luchar, al menos, por la permanencia en la Liga Nacional de Fútbol Sala. En el particular tourmalet del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, esta semana tocaba recibir en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre a una de las escuadras más potentes de la competición, el Mallorca Palma Futsal. Y es que no hay rival fácil en el primer escalón nacional del fútbol sala, pero el calendario había sido caprichoso con los de Josan González que, tras visitar al histórico Jaén Paraíso Interior, donde cayó derrotado, debía de sumar ante Palma para tratar de acercarse a una salvación que, al comienzo del partido, se colocaba ya a tres puntos.

Así, la intensidad del duelo comenzó, como de costumbre, por todo lo algo. Los blanquiverdes eran conscientes de la importancia del duelo, así como de la magnitud del rival, por lo que debían de ecualizar la diferencia clasificatoria con esfuerzo y sudor. Así, tras unos primeros compases igualados en los que el poderío físico de Zequi destacaba, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad logró colocarse por delante en el marcador. Sería Lucas Perin el autor del primer tanto de la tarde, tras una gran jugada combinativa del conjunto blanquiverde que culminó con Zequi, por banda, que asistiría al carioca para que este batiese por bajo a Barrón y colocase el 1-0 en el luminoso.

El tanto sería rápidamente ecualizado por el conjunto mallorquín, aprovechando una falta en la frontal botada por Mancuso, que asistía a Tayebi para que este la clavase en la escuadra de Fabio sumando el 1-1 al marcador. Sin embargo, las tablas no achantarían a los de Josan González, que persistirían en su empeño de llevarse estos tres puntos vitales. Así, Zequi, en dos ocasiones, tuvo en su botas el 2-1, pero finalmente sería Pablo del Moral el autor del mismo. Sería un tanto de bella factura el firmado por el cierre, en una jugada botada desde el córner en la que intervinieron todos los jugadores de campo, y acabaría remachando Del Moral tras un pase de la muerte de Perin.

La insistencia y las ganas no bajarían para el conjunto local, que buscaría ampliar la ventaja y marcharse cómodamente por delante en el marcador al descanso. Sin embargo, tras un fallo garrafal de Jesús Rodríguez, que tuvo en sus botas el 3-1, llegó rápidamente el 2-2. Sería Tomaz el autor del segundo tanto de Palma, con un potente derechazo desde la frontal que superó a Fabio. Y, si los mallorquines están donde están en la clasificación, es por algo, y ese algo es su pegada. No pasaría ni un minuto y los visitantes lograrían darle la vuelta al electrónico, en un nuevo fallo de los locales en al salida de balón que aprovechó Rivillos para robar y anotar el 2-3. El tanto provocó una bajada en la intensidad del duelo, que tan solo se rompió en los últimos instantes del primer tiempo, donde todo se rompió y ambos gozaron de ocasiones, pero no lograrían ver puerta.

Tras la reanudación, las fuerzas se equilibraron de nuevo entre ambas escuadras. Lo intentaban con todo los de Josan González, pero la férrea defensa de Palma parecía inquebrantable. Y de hecho, todo se pondría aún más cuesta arriba en los primeros compases de esta segunda mitad, puesto que Tayebi anotaría el segundo tanto en su cuenta particular, el 2-4 en el marcador general, aprovechando un despeje de Fabio con el pie que cazaría el iraní y aumentaría la ventaja en el marcador. Duro golpe para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, realizando un gran partido, estaba mereciendo más que la dolorosa condena que estaba recibiendo.

Trataría entonces el conjunto de Josan González de volver a estirarse, de volver a golpear a Palma y de volver a meterse en el partido. Pero entonces entraría en juego Barrón. Las paradas del guardameta del conjunto mallorquín fueron variadas y de calidad, sacando todo tipo de oportunidades a los blanquiverdes bajo la meta. Y es que, aquí, volvió verse el por qué Palma Futsal está donde está. Y no es solo por su contundente pegada, sino que también han demostrado ser un equipo que sabe sufrir. Así, enclaustrados en su propio campo, serían pese a ello el conjunto que más peligro atesoraría, golpeando al contragolpe a un Córdoba Patrimonio sin ideas en ataque, y que se estrellaba una y otra vez ante el muro palmesano.

En los últimos cinco minutos de juego, Josan González daría entrada a Viana como portero-jugador, pasando a jugar de cinco. Pero, aún así, Palma Futsal resistiría las acometidas locales una y otra vez, a veces con oficio y garra, y otras veces también con fortuna. Finalmente, a falta de apenas cuatro minutos para el final, lograría recortar distancias el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, de nuevo por medio de Pablo del Moral, asegurando así la emoción para los últimos instantes. Y vaya que si llegaría. Tan solo dos minutos después, Alberto Saura se sacaba de la chistera un potentísimo derechazo para batir a Barrón y colocar el 4-4 en el luminoso para delirio del respetable. Pero, en la locura de los juegos de cinco, el riesgo es un factor clave y, así, en una pérdida de los locales cuando buscaban la victoria, Chaguinha robaría y chutaría desde su propio campo, anotando el definitivo 4-5.

Excesivo castigo para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que firmó un gran partido frente a uno de los aspirantes claros al título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nada que reprochar a un conjunto blanquiverde que lo dejó todo sobre el 40x20, pero que se marchó sin premio al esfuerzo, con lágrimas de impotencia en los ojos, y con la sensación de haber dejado pasar una nueva oportunidad clave para lograr los objetivos. Habrá que esperar una jornada más para que llegue la tan ansiada victoria, pero, con este juego, no cabe duda de que acabará llegando más pronto que tarde.