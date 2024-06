Miguel Torralbo dirigirá al Deportivo Córdoba la próxima campaña

El Deportivo Córdoba ha alcanzado un acuerdo con Miguel Torralbo, conocido como Farina, para hacerse cargo de la dirección del primer equipo blanquiverde la próxima temporada 2024-25 en el grupo andaluz de División de Honor. Natural de Encinas Reales, el nuevo técnico deportivista se define como “un hombre que ha estado toda la vida ligado al fútbol sala, ya desde niño como jugador, y a los 30 años decidí sacarme el carnet porque me gustaba esto de entrenar, y desde entonces llevo entrenando hasta el día de hoy”. En cuanto a su filosofía de juego, hace énfasis en “tener una defensa fuerte, ya sea en media pista o en zona de tres cuartos, pero quiero un equipo que defienda con intensidad y compita al máximo, y luego ya con balón que sepa lo hace y que no plantee lo que vaya saliendo, sino que esté bien entrenado para que las jugadoras sepan lo que tienen que hacer en cada momento”.

El propio protagonista reconoce que no es la primera vez que los caminos de Deportivo Córdoba y Farina se aproximan “por medio de Joselu, que ya nos conocíamos desde cuando yo dirigía al Villa de Benamejí femenino, y entablamos cierta relación; ya el año pasado contactaron conmigo, pero me había comprometido con Palenciana, pero este verano nos volvimos a reunir en mi pueblo, y llegamos pronto a un acuerdo”.

Con una dilatada trayectoria en la provincia de Córdoba, tanto en equipos masculinos como femeninos, Farina ha dirigido al Bar Pirulo de Moriles, al Peña La Lata de Lucena, Encinas Reales, Montoro, Villa de Benamejí, Sinapsis de Luque, El Rubio y Palenciana, antes de aterrizar en la capital califal para recalar en lo que describe como “un equipo histórico, que fue dos veces campeón en Primera División, que alzó una Copa Ibérica y otros tantos títulos, y es verdad que ahora está atravesando unos momentos más flojos deportivamente hablando, pero vamos a intentar volver a ponerlo donde por historia se merece estar”.

Con la mente ya en el próximo curso 2024-25, Farina espera “un Deportivo Córdoba que compita al máximo, ya desde los entrenamientos para luego verlo también en los partidos, confiando en hacer disfrutar lo máximo posible a la gente que venga a vernos y, por supuesto, trataremos de cumplir los objetivos que nos marquemos. ¿Objetivo? Trabajar al máximo para estar lo más alto que podamos al final de la temporada y, si en los últimos partidos podemos luchar por el ascenso, sin duda lo intentaremos”

No será el Deportivo Córdoba un equipo desconocido para Farina, al que “le he estado siguiendo ya esta temporada algunos partidos que he podido ver en directo y en los resúmenes, y donde conozco personalmente a Anate, que es también de Encinas Reales, y también conozco a otras jugadoras a las que me he enfrentado tanto en categoría andaluza como en provincial, como Inma Sojo, Neiva o la portera Ana Rodríguez, así como al resto de la plantilla a las que he visto en vídeos”.