La lucha continúa en Vista Alegre

La situación extradeportiva tanto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad como de todo el balompié en general por la desaparición de Álvaro Prieto ha hecho que la actividad en la pista o en el césped sea secundaria, pero los clubes volverán a competir este mismo sábado. La escuadra blanquiverde recibe al Jaén Paraíso Interior en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre en busca de una victoria que le haga olvidar la primera derrota de la temporada ante ElPozo Murcia y signifique un golpe en la mesa para un plantel califal que, de sumar tres puntos, se consolidaría en la zona noble de Primera División.

Por un lado, el conjunto dirigido por Josan González se mantiene, actualmente, en posiciones que darían acceso a la próxima edición de la Copa de España, ya que la séptima plaza es el lugar de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que se encuentra empatado a puntos con Peñíscola, Cartagena y Movistar Inter, además de aventajar en tres puntos a un Jaén Paraíso Interior que no ha logrado la regularidad necesaria en este inicio regular. Por su parte, el técnico pontano tendrá las bajas obligadas de Kenji, Mykytiuk y Rafalillo, además de que completará la convocatoria algún jugador del filial aún por determinar.

En lo que al rival respecta, el conjunto dirigido por Dani Rodríguez no ha comenzado del todo bien una nueva experiencia en Primera División a pesar de que el mercado no ha sido del todo movido para la entidad. Y es que el Jaén Paraíso Interior renovó a Espíndola, Alan Brandi, Mati Rosa, Míchel y Mauricio antes de anunciar que no contaban con los servicios de Attos, Henrique, Álex González, Wanderson, Manu Aguayo y Menzeguez. Por otro lado, su mercado estuvo estrechamente ligado al Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya que, además de firmar a Hélder, Renato y Dudú, lograron incorporar al exblanquiverde Pablo del Moral y a Dani Zurdo que, aunque no haya vestido la elástica califal, tenía un contrato firmado con la institución cordobesa.

En la actualidad, el Jaén Paraíso Interior está en busca de la regularidad de resultados después de caer frente al Quesos Hidalgo Manzanares FS y Jimbee Cartagena, mientras que logró puntuar frente a Movistar Inter (1-1) y Real Betis Futsal (6-1). Aun así, la vuelta al Olivo Arena es una noticia positiva para un conjunto jienense que siempre ha destacado por su fortaleza como local, mientras que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere olvidar su derrota ante ElPozo Murcia, dar un golpe encima de la mesa y consolidarse en la zona alta de la clasificación de Primera División. El Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre dictará sentencia en un sábado crucial para los intereses blanquiverdes.