Lucas Perin, en el mejor quinteto de la jornada en la LNFS

El crecimiento de Lucas Perin en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está siendo notable. Su impacto es cada vez mayor dentro del equipo, lo cual está elevando las prestaciones del club a sus máximos históricos. Y es que las buenas sensaciones que se argumentaban con la llegada del joven ala brasileño hace ya más de un año, se están confirmando ahora como uno de los jugadores más determinantes de toda la competición. De hecho, el futbolista acumula ya cinco dianas en la competición doméstica, y fue uno de los grandes referentes del equipo en la sufrida eliminatoria ante Industrias Santa Coloma. Perin se apuntó nada menos que tres de la cinco dianas del equipo en dicho encuentro, y acabó visiblemente afectado tras la eliminación, llegando a declarar que desea y sueña con pelear por un título con este equipo. Y si la progresión sigue así, esto llegará más pronto que tarde.

Asimismo, su contribución no para, ya que este pasado fin de semana volvió a ser fundamental en la contundente victoria del equipo califa ante Burela. Es más, tal fue su impacto en el partido, que la Liga Nacional de Fútbol Sala le ha elegido entre los cinco mejores de la semana. Así es, pues el jugador nacido en Sao Bernardo do Campo fue uno de los destacados en el triunfo del Córdoba Patrimonio ante el equipo gallego, que sirvió, además, para que los blanquiverdes, lejos de los puestos de descenso a Segunda División, sueñen con el play off tras rozar la participación en la Copa de España. Además, el ala brasileño del equipo blanquiverde puso su firma en la goleada de su equipo anotando un gol de bella factura que, entre otras cosas, le ha valido para posicionarse en una de las alas de este quinteto ideal.

Un privilegio que Perin comparte con Fabio (Palma Futsal) en la portería, Piqueras (Fútbol Emotion Zaragoza) en el cierre, David Peña (Industrias Santa Coloma) en el otro ala y Ferrao (Barça) en el puesto de pívot. Con todo, no han quedado ahí los reconocimientos, ya que su gol, que sirvió para establecer el 2-1 a favor de los suyos, ha sido también incluido entre los mejores de la semana. En concreto, el cuarto más destacado, fruto de una buena acción individual por banda que finalizó con un potente disparo.

Un nueva intensa semana para los blanquiverdes

En otro orden de cosas, el Córdoba Patrimonio prepara ya una nueva semana de alto nivel. Y es que los de Josan González afrontarán de nuevo una doble jornada, ya que este martes, a las 20:00 en Vista Alegre, recibirán al Jimbee Cartagena en el duelo aplazado de la jornada 16. La matinal del miércoles será de descanso, y por la tarde deberán tener hechas las maletas para poner rumbo a Cataluña, puesto el viernes (21:00) visitan la cancha de Santa Coloma. En jueves por la mañana llevarán a cabo un entrenamiento en suelo catalán.