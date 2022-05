El Levante UD, un rival directo y conocido

La temporada se ha acabado para muchos equipos, pero no para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La entidad dirigida por José García Román consiguió su principal objetivo hace varias jornadas, que no era otro que la salvación en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional, aunque quiere más. Los chicos de Josan González tienen posibilidades aún de clasificarse para el play off por el título de Primera División, pero no dependen de sí mismos. Por ello, el cuadro blanquiverde debe ganar los tres últimos enfrentamientos que restan de campaña liguera y tiene que empezar desde este mismo martes en una nueva jornada intersemanal. El equipo califal viajará hasta territorio valenciano para enfrentarse a un conocido Levante UD.

El Pabellón Municipal de Paterna fue el primer desplazamiento que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad realizó en su debut en Primera División. Tras vencer al Osasuna Magna en la cita inaugural de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional, el cuadro blanquiverde llegó a territorio valenciano con la moral por las nubes y venció en este primer envite a un Levante UD que se vio sorprendido por el ímpetu califal. Gracias a esto, el plantel granota esperaba con ansia el encuentro de vuelta en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre ante una escuadra cordobesa inmersa en la lucha por el descenso, pero que volvió a cosechar un gran partido para conseguir un punto ante un rival consolidado en esta división.

Por su parte y tras no conseguir doblegar a este equipo a lo largo de sus dos primeros envites, el Levante UD llegaba a una nueva temporada en Primera División marcada por la Covid-19 y quería vencer a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que no afrontaba un buen momento por aquel entonces, siendo eliminado por el Atlético Mengíbar en Copa del Rey a la vez que luchaba por la permanencia en la categoría. Gracias a esto, el conjunto granota pudo vencer con cierta solvencia a la escuadra blanquiverde, aunque no pudo decir lo mismo en la vuelta, donde Vista Alegre se convirtió en un auténtico fortín de cara a conseguir la salvación y logró la victoria ante este plantel.

Tras estos cuartos partidos, la temporada actual llegaba como protagonista y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quería dar un paso hacia adelante después de consolidarse en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Por ello, los chicos dirigidos por Josan González tenían como objetivo lograr la permanencia lo antes posible y, una vez conseguido esto, aspirar a cotas más altas, aunque, para esto, debía encadenar una buena dinámica positiva a lo largo de la primera vuelta. De hecho, el cuadro blanquiverde cerró como local esta primera parte de la temporada venciendo nuevamente al Levante UD, triunfo que le dio alas para una posible clasificación a la Copa de España que finalmente no llegó.

Debido a esto, el Levante UD FS recibirá en el Pabellón Municipal de Paterna a un cuadro blanquiverde que ha conseguido vencerle en tres de los cinco partidos disputados hasta la fecha, siendo la única victoria granota en este emplazamiento a lo largo de la temporada 2020-21. Por ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere mantener esta racha positiva ante un rival directo -tienen un punto menos que los califas- con el fin de que sus aspiraciones de clasificarse para el play off por el título de Primera División sigan existiendo.