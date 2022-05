Lucha hasta el final

Inmerso en el tramo final y ya no hay más margen de error. Tras conseguir el objetivo de la permanencia con muchas jornadas de antelación, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se centró en objetivos más ambiciosos y tanto la Copa de España como la fase final de la Copa del Rey fueron dos competiciones en la que el potencial blanquiverde salió nuevamente a la luz, dejando constancia de que el bloque formado en el vestuario ha crecido conforme las temporadas han ido pasando. En la actualidad y gracias a la buena dinámica de las últimas jornadas, la entidad dirigida por José García Román tenía que vencer este mismo fin de semana para mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para el play off por el título de Primera División, pero no lo iba a tener nada fácil.

Era un duelo decisivo de cara a la promoción por la corona de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Por ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió al parqué del Pabellón Jorge Garbajosa con la ilusión de vencer por primera vez al Movistar Inter en su corta historia, aunque pronto vio la dificultad que entrañaba el choque. En tan solo cuatro minutos, el cordobés Cecilio atizó doblemente al conjunto dirigido por Josan González y consiguió una cómoda ventaja que le sirvió para manejar el partido tal y como tenía previsto. De hecho, las ocasiones sucedían y Prieto mantuvo al club blanquiverdes metido en el partido, aunque por poco tiempo. Raúl Gómez hizo el tercero del encuentro tras una hermosa vaselina que sobrepasó al guardameta califal.

Este claro dominio por parte madrileño durante los diez primeros minutos dejaba en un segundo plano a un conjunto blanquiverde que tenía que reaccionar lo antes posible si quería, al menos, irse al paso por vestuarios con posibilidades de puntuar en una de las pistas más complicadas de Primera División. Por ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sacó su garra y su gen competitivo una vez más y la tónica comenzó a ser bien distinta. Los pupilos de Josan González encontraron más frescura en las rotaciones y esto hacía que las ocasiones ofensivas llegasen con más claridad. Gracias a esto, la entidad blanquiverde pudo recortar distancias en el electrónico por medio de Shimizu y Saura, quedándose a un solo gol a falta de seis minutos para la finalización de la primera parte.

Sin embargo, el equipo titular del Movistar Inter salió nuevamente a la pista y la disputa por el domino del balón fue más intenso. Esto provocó que el cuadro local volviese a probar con más frecuencia a un Alfonso Prieto que salvó el cuarto en primera instancia pero no pudo hacer nada para evitar que Igor Carioca incrementase otra vez la distancia en el marcador del Pabellón Jorge Garbajosa. Con esta ventaja momentánea para el cuadro madrileño se fue el Córdoba Patrimonio de la Humanidad a un paso por vestuarios que debía significar una inyección de confianza, ya que el partido seguía totalmente abierto.

Por ello, el conjunto califal salió nuevamente al 40x20 foráneo sabiendo que era posible plantarle cara a uno de los colosos de la competición liguera. De hecho, la tónica del encuentro cambió radicalmente, sabiendo ambos equipos que no podían cometer errores antes de que la fase final del encuentro llegase. Tanto fue así que el dominio en ambas áreas del Movistar Inter a lo largo de la primera mitad se disipó y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad igualó las fuerzas en busca de un tercer gol que le diese vida en el duelo. Conforme los minutos pasaban, los blanquiverdes estaban cerca de este tanto hasta que llegó gracias a una recuperación de Alberto Saura en campo rival y el propio pívot de La Unión dejó en bandeja el gol a Perin que tan solo tuvo que empujar el esférico a la red de la portería defendida por Jesús Herrero.

Este tanto hizo creer a los chicos dirigidos por Josan González de que era posible la gesta. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad estaba a tan solo un tanto de puntuar en la difícil pista del Pabellón Jorge Garbajosa y no quería irse sin al menos intentarlo. De hecho y confirmando el dominio blanquiverde en esta segunda mitad, Pablo del Moral volvió a recuperar un balón en el centro del campo y filtró un buen pase para un Perin que ajustó su disparo para subir el empate al marcador madrileño.

Tras esto y sabiendo que un empate no valía en su lucha por el play off, Josan González decidió que era buen momento para desplegar el portero jugador y así conseguir superioridad en ataque. El cuadro blanquiverde quería aprovechar la dinámica positiva que había cosechado durante la segunda mitad, pero el Movistar Inter tampoco se dio por vencido y también atacó con cinco jugadores en los últimos dos minutos del choque. Sin embargo y a pesar de todos los intentos por parte de ambos equipos, el marcador finalmente no se movió y tanto Córdoba Patrimonio de la Humanidad como Movistar Inter se repartieron los puntos en un choque frenético.