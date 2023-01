Josan González: “Nos ha venido muy bien este parón”

Un inicio esperanzador del 2023. Un nuevo comienzo para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que no terminó del todo bien un 2022 para el recuerdo gracias a la última salvación, hasta el momento, en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Sin embargo, el conformismo no entra en el diccionario de una entidad blanquiverde que, en primera instancia, quiere amarrar la permanencia lo antes posible y para ello debe vencer en su primer enfrentamiento de la segunda vuelta. Aun así, no lo tendrá fácil, ya que el cuadro dirigido por Josan González viajará hasta tierras gallegas para enfrentarse ante un Noia Portus Apostoli que, en palabras del técnico cordobés, no es una sorpresa para el resto de los equipos de Primera División.

Todo a punto para el reinicio del Córdoba Patrimonio

Y es que el entrenador pontano ha explicado que su plantel ya está “avisado” por lo ocurrido durante la primera vuelta. “No es ninguna sorpresa su posición en la tabla. Está por encima nuestra, ya consiguió ganarnos aquí. Es un equipo que tiene muchos recursos, pero sobre todo nosotros vamos muy preparados para todo lo que nos vamos a encontrar en el partido y confiantes de que nos van a salir las cosas muy bien”. Por otro lado, Josan González ha remarcado la labor que han hecho sus pupilos antes del estreno en el 2023. “Estábamos ya ansiosos para que llegara este momento de volver a la competición. La realidad es que han sido tres o cuatro semanas de entrenamientos espectaculares. Los chavales se han dejado todo cada día con una predisposición tremenda a la hora de hacer las cosas. Creo que nos ha venido muy bien este parón para mejorar el concepto, sobre todo, de nosotros mismos”.

Entretanto, el técnico cordobés ha apuntado lo que supone este desplazamiento para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que tiene el objetivo de refrendar las buenas sensaciones a través de la victoria. Nos espera un viaje largo para el que estamos preparados y sobre todo la determinación porque sabemos la importancia que tiene este partido y por lo cercano que estamos los dos equipos en la clasificación. Es muy importante para nosotros comenzar con estos tres puntos y refrendar el trabajo realizado durante toda la temporada“, ha culminado.