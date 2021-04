Josan González: “El equipo está con muchas ganas de seguir creciendo”

Está no sólo en su mejor momento del campeonato sino de su trayectoria en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Después de su victoria ante el BeSoccer UMA Antequera tiene muy avanzada la consecución de su objetivo, que no es otro que la permanencia. Pero resta trabajo por hacer y no va a ser sencillo. Como ejemplo está el partido que afronta en esta ocasión. Si bien el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se encuentra con optimismo, el sábado (19:30) va a necesitar mucho más que eso en la visita del Viña Albali Valdepeñas a Vista Alegre. Más que nada porque el conjunto manchego es uno de los más potentes de la considerada mejor liga del mundo y, por mucho que viva un curso más irregular, siempre es peligroso.

Del potencial del cuadro ciudadrealeño poca falta hace escribir. Es séptimo y por tanto aspira por ahora a disputar el play off por el título. Todo, después de competir otro año en la Copa de España. Ambas competiciones le tienen como vigente subcampeón, a todo esto. Aun así, el conjunto blanquiverde mantiene la ilusión, acompañada con una buena dosis de ambición, de continuar con su buena dinámica. Sobre todo como local y tras la importantísima victoria ante el BeSoccer UMA Antequera. “Era muy necesario sacar esos tres puntos y la verdad es que el equipo está con muchas ganas de seguir creciendo, de seguir mejorando, e intentar sacar otros tres puntos el sábado”, recalcó el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josan González. El preparador de Puente Genil subrayó de esta forma el gran estado de forma de sus jugadores.

En relación al próximo rival, el entrenador del cuadro califal indicó que quizá no está como en la anterior campaña pero igualmente entraña una tremenda dificultad. “Creo que es un equipo que se caracteriza sobre todo por ser muy vertical, por hacer muchísimo daño con el balón. Tiene jugadores que ofensivamente hacen mucho la diferencia, con una pegada enorme”, explicó sobre el Viña Albali Valdepeñas. Acerca de los manchegos añadió que “no están tan bien como el año pasado pero son de Copa y de play off, y ahora mismo tienen dos internacionales, más Edu con Portugal tres”, destacó Josan González. “Va a ser un partido muy duro, en el que vamos a tener nuestras opciones si somos fieles a lo que venimos haciendo durante este período de la temporada”, agregó.

Por supuesto, lo que desea el técnico califal es que la contienda sea distinta a la vivida en la primera vuelta, que se desarrolló de tal forma que su equipo llegó a caer por 7-1 antes del 7-4 definitivo. “Fue un partido que empezó muy igualado y creo que fue a raíz del ecuador de la primera parte, que nos metimos al descanso con un 3-0 y fuimos a remolque todo el partido”, rememoró Josan González. “Se llegó a poner bastante feo. Con el portero jugador pudimos hacer el 7-4 pero no estuvimos nunca cerca de sacar puntos”, añadió al respecto. “Esperemos que sea un partido muy diferente y que hagamos bien las cosas para merecer la victoria”, concluyó el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.