Josan González: “Tenemos la capacidad de competir contra todos”

Una nueva demostración de que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad puede luchar por objetivos más ambiciosos a lo largo de esta temporada. La entidad blanquiverde ha podido dar un paso al frente en la presente campaña regular tras conseguir la tercera permanencia consecutiva en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional y el final de este curso liguero puede ser apasionante para el club califal. Los chicos dirigidos por Josan González están inmersos en la pelea por clasificarse al play off por la corona de Primera División y para ello deberá vencer este martes en una nueva jornada intersemanal al Levante UD. Asimismo, el técnico pontano, en la comparecencia previa al duelo, ha admitido que su equipo irá a Paterna a luchar por esta promoción.

Primeramente, el preparador cordobés ha analizado al Levante, club que está también en la lucha por acceder entre los ocho primeros clasificados al término de la temporada regular. “La competición no da tregua. Un equipo que empezó con unas aspiraciones diferentes a las que está teniendo pero poco a poco va sumando puntos y se mete en esta fase final con todas las opciones intactas de meterse en play off. Para ellos es un partido determinante, sabiendo que todo lo que no sea sacar los tres puntos pues les deja fuera del play off, pero es la misma situación para nosotros”.

Por otro lado, Josan González ha explicado que su equipo está con “muchas ganas” y “confiados” del trabajo realizado hasta la fecha. “Esta semana no hemos entrenado, pero tenemos que tirar de esa mochila de recursos que hemos ido construyendo a lo largo de la temporada y tenemos que creérnoslo. Hemos demostrado en esta segunda vuelta que tenemos la capacidad de competir contra todos y en cualquier pista y eso es lo que tenemos que tener entre ceja y ceja”.

Mientras tanto, este encuentro será crucial para la pelea por la promoción y por eso es tan importante para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que saldrá a la pista granota con la garra que le caracteriza. “No tenemos que esperar a ir por detrás en el marcador para sacar nuestro mejor carácter. Tenemos que empezar desde el minuto 0 al 40 a darlo todo y eso nos acercará a la victoria. Como equipo queremos luchar por ese play off porque se lo debemos a nuestra afición y a nosotros mismos. Sería una grandísima noticia y un momento de felicidad para todos el meternos entre los ocho primeros”, culmina.