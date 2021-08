La España ‘acordobesada’ golea a Vietnam, con tanto de Solano incluido

La cita está cada vez más próxima. Parece que el acercamiento en fecha provoca un impulso en el equipo dirigido por Fede Vidal. No en vano, España consigue su mejor resultado de su fase de preparación. En concreto, la selección golea a Vietnam (4-0) en otro encuentro previo al Mundial de Lituania, que es el evento al que ya mira con deseo y ambición. En cualquier caso, con el combinado nacional está una tripleta formada por tres jugadores de Córdoba, como ya es sabido. Son Francisco Javier Solano, Cecilio Morales y Rafael García Bebé, que buscan una de las plazas en el cuadro patrio para el campeonato intercontinental. Al fin y al cabo, el técnico todavía tiene que realizar descartes y decidir quiénes acuden finalmente a la competición.

El Olivo Arena, flamante pabellón de Jaén y sede del Paraíso Interior, albergó en la tarde noche del domingo el choque con Vietnam. Por cierto, la visita del combinado asiático supone el regreso a España de otro cordobés. Antonio García continúa dentro del cuerpo técnico de dicha escuadra y el próximo viernes, por cierto, vuelve a pisar el parqué del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre. Entonces, los vietnamitas se enfrentan al Córdoba Patrimonio de la Humanidad con motivo del Memorial José Luis del Prado. De vuelta al encuentro de la selección acordobesada, los representantes de la provincia tuvieron que esperar para entrar en acción pues ninguno de ellos estuvo en el quinteto inicial. Esto no significó que tuvieran una participación menor, nada más lejos de la realidad.

Al minuto 2 ya pudo moverse el tanteador, pero el disparo de Sergio González terminó en la madera. Fue una seria advertencia a Vietnam de lo que estaba por llegar. Sólo uno después el aviso se convirtió en golpe, el que asestó Borja Díaz. La ventaja en el electrónico no condujo a la Roja a rebajar sus pretensiones en el duelo. Sin embargo, hubo que esperar hasta el 14 para celebrar el 2-0. En este instante apareció Solano para colaborar muy activamente en la goleada. Porque el jugador natural de Bujalance fue el encargado de marcar en esta ocasión después de ser asistido por Tolrá. Y ésta no fue la única acción en que hubo firma cordobesa, ya que Cecilio Morales colocó el balón que supuso el 3-0 antes del descanso. Anotó Eric Pérez, pero el tanto fue más del montoreño por la jugada y por el servicio. Su compañero sólo tuvo que empujar.

En la segunda parte, con nuevas presencias de Solano, Cecilio y Bebé en la pista, el combinado nacional remató la faena con el cuarto gol. Éste lo rubricó Raúl Campos en el 23. A partir de ahí, España disminuyó la intensidad sin dejar de buscar la portería contraria. De hecho, estuvo cerca de aumentar su renta. El tanteador no se movió más aun así. La contienda se celebró, a todo esto, un día después de que la Covid-19 no permitiera otro partido. La selección debía medirse a Guatemala el sábado, dentro de un cuadrangular en el Olivo Arena, pero por protocolo no pudo desarrollarse. La razón es que fue detectado un caso de coronavirus en la escuadra centroamericana. Ahora, el equipo de Fede Vidal aguarda a Japón para un encuentro que se disputa el martes, a las 20:15, y con el que echa el cierre a su período de preparación para el Mundial.