El Deportivo Córdoba vuelve a sonreír a base de “paciencia” y “mucha rabia”

El Deportivo Córdoba inició la segunda vuelta de la liga de la mejor manera posible, con un meritorio triunfo en la pista del Cádiz (1-2), el cual sirve al equipo dirigido por Juanma Cubero para cortar la sequía de resultados de las jornadas anteriores y mantener cierta distancia de seguridad respecto a la zona baja de la tabla y, por supuesto, sin dejar de mirar hacia arriba en la clasificación.

África Lozano fue la protagonista de la victoria en Cádiz, con un gol en el último minuto en lo que la jugadora cajista resume como un partido en el que "desde el principio" sabían lo que tenían que hacer, por lo que salieron "con todo, presionando desde el inicio para evitar que el Cádiz jugara y nos sintiéramos incómodas". Además, "tuvimos mucha paciencia ante su defensa, ya que piensa que es súper cerrada y como no tires desde fuera es muy complicado encontrar huecos pero, como digo, supimos tener paciencia y no estresarnos de cara al gol y esperar a que llegara cuando tuviera que llegar", expone.

En cuanto al zurdazo que significó el triunfo para las cordobesas, África lo define como "un gol de mucha rabia; faltaba muy poco para que el partido terminase y poco antes nos habían marcado el empate, y daba coraje que después de estar casi todo el encuentro por delante, a poco más de un minuto del final te igualasen. Así que, el 1-2 fue un gol de rabia y de impotencia de ver que pudimos ganar con tan poco tiempo, y también de ver cómo todo el esfuerzo que hicimos todas y todos durante los cuarenta minutos tuvo su recompensa".

A nivel individual, la ala-pívot cordobesa asegura que "este año está siendo un poco diferente a las temporadas pasadas", ya no por su experiencia, "que tampoco tengo mucha", pero la que va adquiriendo le va "sirviendo". "Juanma Cubero es verdad que está confiando mucho en mí, me está dando muchos minutos, que es la recompensa que recibo gracias a mi esfuerzo. En cuanto al aspecto físico, después del Covid-19 y de mi lesión, ya me siento bien y he ido recuperando el ritmo que me falta, así que, bien", recalca.

La próxima cita de las deportivistas será el encuentro aplazado frente al Roldán B, este sábado a partir de las 16:30 en Vista Alegre, donde África espera "que se confirme la reacción" y puedan "seguir en la senda de la victoria y dejar a un lado las derrotas". La jugadora prevé "un partido complicado, ante un filial de un equipo de Primera División, con jugadoras que alternan jugar en Primera y en Segunda, y estoy segura de que van a venir con todo y a por todo, al igual que nosotras; confío en que el partido salga lo mejor posible y que podamos iniciar una nueva racha de victorias".