El Deportivo Córdoba inicia su análisis tras cerrar un “año difícil”

El Deportivo Córdoba cerró este pasado fin de semana la temporada 2021-22 con un séptimo puesto en el Grupo III de Segunda División. Un resultado que, vista la tendencia ascendente de los últimos años y los objetivos marcados, ha dejado un sabor más amargo que dulce en el seno de la entidad cajista, más aún con la derrota sufrida en la jornada final frente a El Ejido (2-6) en Vista Alegre. En este sentido, el entrenador Juanma Cubero analiza al respecto que “era la última jornada de liga y se complicaron las cosas”, ya que “contábamos también con varias bajas en plantilla” y “fue difícil meternos un poco en el partido, y aunque hubo momentos en que el equipo estuvo a punto de conseguirlo, no tuvimos el acierto para materializar las ocasiones, y sin embargo, ellas mataron el encuentro, imprimiendo velocidad y practicando un buen juego”.

El técnico deportivista reconoce el triste epílogo que ha tenido el campeonato, puesto que “todo el mundo, al final, queremos despedirnos ganando, y si hacemos resumen de la temporada es verdad que hemos sufrido muchos problemas, contando con una plantilla corta, habiendo tenido lesiones... En ese aspecto ha sido un año difícil, pero debemos corregir errores, saber dónde se ha fallado, ver cómo se puede mejorar y, a partir de ahí, intentar que el club siga subiendo”.

No obstante, Cubero también rescata aspectos positivos que ha dejado el curso, agradeciendo “a todas las jugadoras, así como a las cadetes que han participado con buenos entrenamientos y dotándolos de calidad, por el compromiso que han mostrado”. Y es que, “pese al gran número de bajas, y con el añadido de tener una plantilla corta, han estado hasta última hora dando el callo”, por lo que lo tiene que “agradecer”, subrayando a su vez que “sin ese esfuerzo habría sido mucho más larga la temporada”.

Y mirando al futuro, Cubero admite que ahora deben sentarse y “ver qué va a pasar”. Hay que “decidir quién sigue, quién no sigue, quiénes seguimos, quiénes no seguimos”, pues “no sabemos todavía nada, tenemos que hablarlo y, como he dicho antes, valorar un poco la temporada y en todo lo que se pueda ayudar, en cuanto a mi persona estaré a disposición del club para lo que ellos quieran y podamos seguir creciendo, sabiendo que tenemos que corregir muchas cosas respecto a este año porque creo que después de la gran campaña que hicimos el año pasado en ésta nos hemos quedado con la miel en los labios de poder competir un poco más si las circunstancias hubieran sido las idóneas”, apostilla.