Las metas no llegan fruto de la casualidad, ni siquiera de la fortuna. Los objetivos se ponen en función de las expectativas que se tengan del potencial al principio de la temporada, pero también es lógico que estas cotas cambien en función de la evolución del plantel y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere ser ambicioso gracias al trabajo diario. Es por ello que, tras una pretemporada de sobresaliente, la escuadra blanquiverde debutó en una nueva temporada en Primera División viajando hasta Anaitasuna para enfrentarse a un Osasuna Magna Xota que dejó claro a los califas que para conseguir la victoria hay que estar concentrado durante los 40 minutos.

Un encuentro que plasmó rápidamente las buenas sensaciones que había cosechado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad durante la larga pretemporada. Los blanquiverdes salieron más enchufados que su rival, logrando asentarse en el parqué navarro, aunque la primera ocasión clara llegó por parte de los locales. Ligeiro vio totalmente solo en el segundo palo a un Saldise que de tacón desvió el esférico a la madera. Aun así, los califas tenían el dominio del duelo y así lo demostraron tan solo un minuto después, gracias a una acción individual de Felipe Echavarría que con una leve pisada se deshizo de su par y con la puntera superó a Asier para adelantar a los suyos.

Ahora bien, este tanto tan tempranero no sentó del todo bien a un conjunto blanquiverde que dio un paso atrás, aunque en parte gracias a que despertó un Osasuna Magna Xota que empezó a dominar en cierta forma el encuentro, avisando de lo que era capaz por medio de un disparo de Tony que tuvo que repeler con una gran estirada Fabio. Sin embargo, cuando ese dominio es tan intenso, lo normal es que se plasme en el marcador y así fue después de que Ion Cerviño viese a Saldise totalmente solo en el segundo palo para igualar el luminoso del Pabellón de Anaitasuna.

Esta tendencia no estaba gustando para nada a un Emanuel Santoro que no veía ciertas soluciones a los problemas de tensión de su equipo. De hecho, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad perdió su identidad a raíz del gol de Saldise, teniendo muchas imprecisiones en pases sencillos y errores no vistos en pretemporada. Tal fue así que una nueva dejada al segunda palo fue introducida en la portería visitante por un Murilo Duarte que no acertó a despejar, haciendo que el Osasuna Magna Xota se adelantase en el marcador por primera vez en el duelo.

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad estaba pidiendo a gritos que llegase el descanso para ajustar lo que no estaba funcionando y poner en tensión a un equipo que no pudo reaccionar a un trallazo de Pachu que se estrelló en la madera y Juninho fue más rápido en el rechace para poner aún más distancia en el luminoso. Ahí, los blanquiverdes tenían que hacer algo para acortar esta ventaja a falta de un minuto para finalizar la primera mitad, y, contra todo pronóstico, lo hizo merced a un error en la salida de balón del Osasuna Magna Xota que aprovechó Pablo del Moral para meter a su equipo en el partido justo antes del paso por vestuarios.

En la reanudación se demostró que esa reacción del conjunto blanquiverde fue un mero espejismo, provocado, seguramente, tan solo por una falta de concentración en ese instante por parte del cuadro local. Y es que el Osasuna Magna Xota FS volvió a salir a la pista del Pabellón Anaitasuna con una intensidad propia de un equipo que quiere conseguir la victoria y aumentó la ventaja en el marcador después de una acción coral muy buena que finalizó Pachu con una preciosa vaselina para superar a Fabio.

Sin embargo, esto no quedó aquí, ya que el cuadro navarro pegó nuevamente un duro varapalo a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que no pudo contestar en gran parte del segundo periodo, quedándose inmóvil ante el tanto de Saldise en una nueva vaselina tras una serie de recortes que hizo tumbar a Víctor. Después de esta sucesión de acciones y unos minutos donde no pasó prácticamente nada sobre el suelo de Anaitasuna, el técnico Emanuel Santoro decidió desplegar el portero jugador, lo que provocó que en la presión Enzo Báez cometiese la sexta falta, aunque Fabio sacó con el pecho el lanzamiento de Juninho.

A pesar de ello, la superioridad numérica no sirvió para absolutamente nada. Bueno, sí, para que el Osasuna Magna Xota robase en su propio campo e Ion Cerviño pusiera el sexto en el marcador. Aun así, el resultado no quedó aquí, debido a que Pachu ganó línea de fondo con una acción magistral, dejando al segundo palo para que Saldise hiciera el séptimo y definitivo tanto en el Pabellón Anaitasuna. Un golpe de realidad para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que recibe una goleada en un nuevo debut liguero en Primera División.