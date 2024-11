El Córdoba Patrimonio, a por el punto de inflexión ante el Manzanares FS

Una de esas oportunidades clave para que el inicio irregular se quede atrás, cosa del pasado como diría aquel. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha tenido un verano bastante positivo, con el mercado de incorporaciones donde parecía haber dado un paso al frente en cuanto a ambición se refiere y así se demostró en la pretemporada, donde compitió contra la gran mayoría de los equipos que tenía como rivales. Sin embargo, hasta que la temporada regular no dé su particular pistoletazo de salida no se sabe bien en qué escalón dentro de la Primera División estará y ese inicio no ha sido el esperado.

En las tres primeras jornadas disputadas, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha encajado dos duras derrotas ante Jimbee Cartagena y, sobre todo, Osasuna Xota Magna, además de firmar un empate frente al Industrias Santa Coloma. Ahora bien, los de Emanuel Santoro tienen la oportunidad de revertir la dinámica este mismo fin de semana, recibiendo al Manzanares FS este sábado en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre en busca de la primera victoria de la temporada y, sobre todo, recuperar esa ambición perdida y que parecía estar durante los meses de verano.

En lo que al rival se refiere, el Quesos El Hidalgo Manzanares FS llegará a Vista Alegre sin haber arrancado con buen pie la temporada regular en la liga más exigente del mundo de fútbol sala. Los ciudadrrealenses comenzaron con un sonado batacazo, al caer derrotados en la primera jornada, como locales, ante Peñíscola FS por un abultado resultado de 4-8. Tampoco lograron dar la sorpresa en la segunda jornada, donde les esperaba uno de los 'gallitos' de la categoría. El Manzanares FS viajaba a la ciudad condal para verse las caras con el FC Barcelona. Serían los castellanomanchegos los que arrancasen inaugurando el marcador gracias a un tanto de Álvaro López, aunque los culés voltearían el marcador en apenas 5 minutos, con tantos de Mamadou Touré y Antonio Pérez (2-1). Daniel García lograría empatar en el último minuto de partido, pero, prácticamente en la última jugada del duelo, Antonio Pérez anotaría el 3-2 definitivo para darle los tres puntos a los azulgranas.

Así, la escuadra de Juanlu Alonso volvía la pasada semana a su feudo para recibir a un Osasuna Xota Manga que había comenzado la temporada, precisamente, goleando al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Ahí llegaría la primera victoria para Manzanares, en un duelo que siempre tuvieron dominado. Diego García (1-0) y Nefi (2-1) anotaron los primeros tantos locales, ecualizados por Xota antes del descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, el Manzanares FS lograría acertar de cara a portería y Álvaro López, Joao Alonso y Humberto cerrarían el definitivo 5-2 con el que sumaron los primeros puntos de la temporada, cosa que quiere mantener este fin de semana en Vista Alegre ante un conjunto blanquiverde que quiere inaugurar su casillero de victorias.