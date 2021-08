El Córdoba Patrimonio “quiere” cerca a sus aficionados

Una nueva ilusión por delante. Tras un mercado veraniego que, a priori, refuerza la calidad grupal del primer plantel, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue trabajando para afrontar una temporada que se prevé mucho más ambiciosa que las pasadas. La entidad dirigida por José García Román ha logrado la segunda permanencia consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional y ahora los objetivos, en un primer momento, deberían ser más suculentos. Aun así, una de las principales metas que tiene el club califa es fidelizar al socio que ya firmó su compromiso en años anteriores e incluso captar a más fieles. Para ello, la directiva blanquiverde ha presentado su campaña de abonos en el Centro Comercial El Arcángel, para la que elimina el método simpatizante que existió debido a la llegada de la pandemia y llega nuevamente el carnet habitual para todo aficionado interesado.

Una presentación que ha contado con Rosario Salas, gerente del Centro Comercial El Arcángel, que ha explicado que la unión con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad era necesaria para continuar con la idea de la empresa. "Nosotros pensamos que para fomentar una vida saludable no había nada mejor que el deporte y por ello nos pusimos en contacto con el club. Volvemos a ser patrocinadores después de muchísimo tiempo y les deseamos muchísimo éxito tanto en Vista Alegre como fuera del pabellón". Por su parte y antes de concretar los precios de los abonos, José García Román ha agradecido todo el apoyo que la ciudad califa le ha mostrado en unos años, y en especial estas semanas atrás, duros para la entidad blanquiverde. "La apuesta del Centro Comercial El Arcángel es una apuesta por el apoyo a la ciudad cordobesa. Toda Córdoba nos está apoyando y siempre lo notamos. La última semana tuvimos, como bien sabéis, el problema del aval y me llamaron patrocinadores para adelantarme el dinero e incluso para ofrecerme más. Con el trabajo de los aficionados, el equipo ha llegado a Primera División para quedarse y el club no tiene techo", añade.

Aunque lo fuerte ha llegado en la parte final de la comparecencia. El presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha desplegado toda una campaña de abonados que llega tras eliminar la condición de simpatizante expuesta a lo largo de la campaña pasada por la irrupción de la Covid-19. De hecho, la entidad blanquiverde ha planificado cuatro carnets diferentes: el primero de ellos es para el aficionado general mayor de 14 años que le costará fidelizarse al club 125 euros; el segundo es para los menores de 14 años que su precio disminuye hasta los 100 euros; y por último, un doble abono para el palco y contrapalco que se eleva hasta los 400 y 275 euros, respectivamente.

En dicho carnet entrarán los 15 partidos de liga, siendo la Copa del Rey una incógnita debido al papel de visitante que juegan los equipos de Primera División en la primera ronda. A su vez, esta campaña comienza el 18 de agosto en la sede del club con un horario de 10:30 a 13:30 y de tarde desde las 17:00 a 20:00 con atención especial a los simpatizantes del curso pasado. A partir del 1 de septiembre comenzará la venta de abonos a los demás fieles e incluso la entidad ofrece el número 611146250 para toda persona que quiera reservar el abono con anterioridad. Una campaña que tiene como objetivo atraer a unos 2.000 aficionados, según cifras del propio presidente, que podrían vivir una campaña ilusionante en la máxima categoría del fútbol sala a nivel español.