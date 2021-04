Al asalto del Jorge Garbajosa

Una batalla más. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad está siendo un ejemplo de lucha y pundonor en su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol sala nacional. En su debut en Primera División, los blanquiverdes no tuvieron la oportunidad de dar la sorpresa ante equipos llamados a comandar la tabla clasificatoria, pero gracias al paso adelante del proyecto, los chicos de Josan González están demostrando que son capaces de medirse cara a cara con clubes que conforman la élite del fútbol sala español. Tras perder por la mínima ante el Barcelona (1-0), actual campeón de la Champions League, y luchar hasta el último minuto frente al Palma Futsal en el Pabellón de Sont Moix (2-0), la escuadra cordobesa tendrá una nueva oportunidad para seguir peleando por la permanencia. Y es que el plantel andaluz viajará el próximo domingo a Madrid para enfrentarse al vigente campeón de la Copa de España. El Inter Movistar aguarda a los califas en un partido donde las aspiraciones de ambos equipos son dispares, pero la buena dinámica de los visitantes augura una contienda muy igualada.

Y es que el Inter Movistar está siendo un equipo muy solvente en el Pabellón Jorge Garbajosa. Los chicos dirigidos por Tino Pérez comenzaron la temporada en territorio madrileño y lograron vencer ampliamente al Real Betis Futsal (8-3), club que actualmente está ubicado en posiciones de play off. Aun así, los interistas vieron cómo en la siguiente jornada, en su propio pabellón, el UMA Antequera daba la sorpresa del fin de semana, encajando la primera derrota del campeonato (2-3). Esta mala dinámica no sentó del todo bien al conjunto considerado como el mejor club a nivel global por su palmarés y cosechó dos empates seguidos ante Peñíscola (2-2) y Ribera Navarra (3-3) en el Jorge Garbajosa. Dos equipos que luchan por no descender a Segunda División en la presente temporada junto al Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Sin embargo y conforme las jornadas iban pasando, el Inter Movistar logró una velocidad de crucero para revertir la situación cosechada en su propio pabellón, aunque los resultados irregulares no terminaban de marcharse. Tras ganar con solvencia al Osasuna Magna (4-0), el plantel comandado por Tino Pérez volvió a la senda de la derrota por segunda vez en la temporada ante un Levante FS (3-4) que logró una victoria importantísima de cara a sus aspiraciones ligueras. Aun así, los interistas dieron un golpe encima de la mesa venciendo a Jimbee Cartagena (4-1) días después, pero retornaron a la mala dinámica encajando su tercera derrota como local en la presente temporada ante un ElPozo Murcia que volvía a escalar posiciones en la máxima categoría del fútbol sala nacional (3-4).

Desde este último varapalo, el Inter Movistar no ha perdido en el Pabellón Jorge Garbajosa en la competición regular. De hecho, de los últimos cinco encuentros disputados en territorio madrileño, los interistas han conseguido cuatro victorias -ante Burela FS (5-3), Viña Albali Valdepeñas (6-2), Palma Futsal (3-1) y Jaén Paraíso Interior (5-3)- y un empate -frente a Barcelona (3-3)-. Gracias a esto, el conjunto interista ha conseguido 24 puntos de los 47 cosechados en Primera División durante la temporada liguera en su propio parqué. Una racha que intentará batir un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que ha demostrado que no le da vértigo este tipo de situaciones. Y es que los chicos dirigidos por Josan González han estado a punto de conseguir puntuar ante Barcelona y Palma Futsal. Dos clubes que están a la altura de un Inter Movistar que intentará lograr su cuarta victoria consecutiva esta temporada.