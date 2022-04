El Córdoba Patrimonio y el poder del colectivo

Una vez más, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad resurge de sus cenizas y vuelve a optar a todo antes de que comience el sprint final de la temporada regular. La entidad blanquiverde, apenas dos jornadas atrás, se quedaba a seis puntos del play off y todo apuntaba a que se debería conformar con la permanencia en el duro calendario que le quedaba por delante. Sin embargo y después de una dura crítica de Josan González tras la derrota ante el Manzanares, el vestuario califal ha conseguido una doble victoria ante ElPozo Murcia y Jaén Paraíso Interior para soñar con la promoción por el título de Primera División. Esto ha sido gracias, en gran parte, al trabajo que han realizado ciertos jugadores que no han tenido demasiado protagonismo a lo largo de la primera vuelta.

En primera instancia, la entidad blanquiverde comenzó la temporada regular a un nivel excelente, sabiendo que tenía que dar un paso hacia adelante en su crecimiento y dejando a un lado la permanencia en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Uno de los pilares de esta campaña regular para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad era la consolidación del bloque que logró la épica salvación venciendo al Jaén Paraíso Interior en La Salobreja y, gracias a esto, consiguió completar una primera vuelta espectacular, quedándose a tan solo un paso tanto de la final four de la Copa del Rey como de la Copa de España.

Sin embargo, todo parecía cambiar en el inicio de la segunda vuelta. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad comenzó la segunda parte de la temporada de una manera irregular y finalmente cayó en una dinámica muy negativa que le hizo descolgarse por la pelea por el play off, siendo este el próximo objetivo de la entidad blanquiverde una vez había tocado con la yema de los dedos las dos anteriores competiciones nacional. Aun así y en un nuevo esfuerzo por despertar de su letargo, el cuadro dirigido por Josan González ha vuelto a resurgir de sus cenizas gracias a las dos victorias consecutivas ante Jaén Paraíso Interior y ElPozo Murcia, triunfos que han sido gracias al papel cosechado por diferentes jugadores de la plantilla califal.

Ciertos futbolistas que no habían tenido demasiados minutos a lo largo de la primera parte de la temporada se han redimido en los últimos dos partidos, aprovechando así las lesiones de profesionales como Pablo del Moral y Shimizu. De hecho, Ismael llegó en este mercado veraniego cedido de ElPozo Murcia en busca de triunfar en su tierra, pero no ha podido demostrar todo su potencial hasta la actualidad. El pívot cordobés ha sido fundamental en la última victoria ante el Jaén Paraíso Interior y pide paso en la rotación, adelantando, incluso, a un Alberto Saura que no está del todo cómodo sobre la pista desde que le diagnosticaron su fascitis plantar.

Por otro lado, jugadores como Álex Viana o Jesús Rodríguez han dado un paso adelante en las últimas jornadas y han aumentado su competencia en un equipo blanquiverde que también ha cosechado una estadística notoria en cuanto al rendimiento ofensivo se refiere. De los jugadores de campo, únicamente Jesús Rodríguez no ha logrado ver puerta, siendo uno de los tres equipos de toda la Primera División en conseguir esto, al igual que Ribera Navarra y Jaén Paraíso Interior. Una racha positiva que la intentará mantener el Córdoba Patrimonio de la Humanidad este mismo fin de semana ante el Fútbol Emotion Zaragoza y pueda dar así el paso definitivo para luchar por la corona de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional.