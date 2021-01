Pablo Alfaro: "Todo el mundo quiere estar entre los tres primeros"

Un punto que sabe a poco. Tras la derrota de la semana pasada ante el Yeclano Deportivo en El Arcángel (1-2), el Córdoba debía subirse al autobús para viajar a uno de los feudos más complicados de la categoría, todo ello sumado a la obligación de retornar a la senda de la victoria lo antes posible. De hecho, los chicos de Pablo Alfaro lograron, en gran parte del encuentro, mantener en su propio campo al UCAM Murcia, pero el poco acierto de cara a puerta rival por parte de los blanquiverdes y la efectividad local hicieron que nuevamente ambas escuadras empataran a uno en el Estadio de La Condomina. Aun así, la nota positiva del encuentro fue la reacción cordobesa tras el tanto de Pablo Espina. Willy y Moutinho fueron los máximos baluartes de un Córdoba que acabó llevándose un punto insuficiente. Por su parte, el técnico Pablo Alfaro, en su paso por sala de prensa, destacó el gran papel que sus chicos realizaron en territorio murciano, aunque el empate final da la nota amarga a la jornada. "Su mejor jugador ha sido el portero y cada vez que nos acerquemos a eso vamos a tener más oportunidades de ganar", explica

Un encuentro donde el Córdoba logró dominar de principio a fin, pero, sin embargo, el UCAM Murcia pronto se adelantó en el marcador merced a un error defensivo de los blanquiverdes. Aun así, Pablo Alfaro se mostró contento con la actuación de su plantilla. "Tengo sentimientos contrapuestos. Creo que hemos hecho el mejor partido desde que estoy yo y con diferencia, pero estoy con la rabia de no haber quedado 1-3 o 1-4 porque era el resultado más justo por lo que se ha visto en el terreno de juego. El fútbol es así de bonito o ingrato, pero nos hemos demostrado que es el mejor camino para llegar al mejor puerto", explica un técnico que recuerda el potencial que tiene y ha demostrado esta plantilla. "Vosotros hace diez días nos decíais que teníamos el super récord de no encajar ni un solo gol. No éramos tan buenos cuando no encajábamos goles, pero me quedo con que el equipo ha sabido reaccionar tras el gol del UCAM Murcia", explica.

Por otro lado, el ex jugador del Sevilla ha dejado claro que las pocas permutas producidos a lo largo del encuentro no han sido por falta de ideas, sino porque el equipo no lo requería. "Hoy es de los pocos días durante mi carrera de entrenador que no podía cambiar a nadie porque todos estaban muy bien. El funcionamiento estaba siendo de lo mejor. Hemos hecho un gran partido ante un gran rival que hasta hoy solo había perdido un partido", añade un entrenador que valora el trabajo realizado de la banda izquierda y el resultado conseguido en un campo muy complicado. "Jesús es un lateral muy ofensivo y Moutinho tiene esa capacidad de jugar abierto desde la partida para poder meterse por dentro y generar ocasiones, pero es que hoy han estado todos muy bien. No nos vamos contentos porque nos hemos dejado dos puntos, pero sí en cuanto a todo lo que el equipo ha hecho. Es muy difícil hacer este partido en Segunda B".

Mientras tanto y a pesar de salir de los puestos cabeceros de la tabla clasificatoria, Pablo Alfaro mantiene la calma y admite que el equipo, si sigue con esta dinámica, se clasificará dentro de los tres primeros clasificados. "Ni nos vamos a fijar en lo que hacen los demás ni nos vamos a volver locos cuando ganemos. Nosotros vamos a trabajar por estar lo más arriba posible y eso se consigue ganando puntos. Todavía quedan 18 y el camino es este. Teníamos el objetivo de conseguir los tres puntos, pero la falta de acierto de cara a gol nos ha perjudicado. Su mejor jugador ha sido el portero y cada vez que nos acerquemos a eso vamos a tener más oportunidades de ganar. Todo el mundo quiere estar entre los tres primeros, pero si seguimos así iremos a por el Granada".