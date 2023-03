Yussi Diarra: “Vamos a ir a Algeciras a ser el equipo que siempre hemos sido”

El Córdoba CF afronta una nueva semana con un duelo trascendental por delante para confirmar el cambio de tendencia que se ha podido percibir durante estos últimos partidos. Pese a que los blanquiverdes siguen sin lograr encadenar dos victorias consecutivas, el equipo está mejorando en sensaciones y juego, logrando sumar tres partidos seguidos sumando puntos y, además, mostrando un buen juego y luchando hasta el final para sumar tres puntos ante la AD Ceuta. Tras el empate, los pupilos de Germán Crespo ponen sus miras en el Algeciras CF para tratar de volver a la senda de la victoria.

El Córdoba CF frena la sangría defensiva

En la rueda de prensa del miércoles, Yussi Diarra ha reconocido que “últimamente, jugando fuera de casa, no estamos siendo buenos de cara a portería”, aunque también ha apuntado que “en el entrenamiento estamos trabajando para mejorar eso”, y así, el pasado duelo ante el Ceuta “volvimos a ser el equipo de principios de temporada, llegando con muchos centros y presionando arriba”, aunque volvió a fallar lo mismo: “no estuvimos acertados de cara a portería”. Aún con todo, el maliense se ha mostrado tranquilo, ya que desde el club saben “que los goles van a llegar, por lo que hay que seguir”.

Quizás una de las facetas que más en falta se han echado en los últimos duelos lejos de El Arcángel ha sido esa presión alta vista contra el Ceuta. “Creo que, a veces, va por sensaciones, y es verdad que veníamos de cuatro o cinco partidos en los que no hacíamos bien esa presión alta pero, el otro día, contra el Ceuta, les presionamos y jugamos en su campo, y esa es la línea que tiene que seguir el equipo”, ha apuntado Diarra, que también ha adelantado que, ante el Algeciras, el Córdoba CF irá “a presionar arriba, a quitarles el balón y a ser el equipo que siempre hemos sido”.

Un Algeciras que, según su criterio, tampoco está pasando “un buen momento”, por lo que “hay que jugar con eso”. “Ellos van a tener la presión, se pueden poner nerviosos, y nosotros vamos a salir a tope, a jugar mucho tiempo en su campo, y seguro que algún balón va a entrar”, ha asegurado el centrocampista, que ha vuelto a reincidir en que “la línea que jugamos el otro día de presión, morder, es la línea que hay que seguir”. Y, pese a estar apercibido con cuatro tarjetas amarillas, Diarra no lo tiene en su mente, ya que no cree que sea “un jugador que entre a destiempo o haga faltas absurdas”, por lo que “si me sacan tarjeta, tiene que ser muy clara”.

Por último, haciendo un poco de introspección, Yussi ha descartado que esa presión alta contra el Ceuta viniese provocada por el planteamiento del conjunto caballa, ya que “da igual contra quien juguemos, siempre vamos a presionar arriba y, si el rival juega directo, será mejor para esa presión, pero si es un equipo que la toca, solemos ir a presionar arriba para complicarles la salida”. Aunque esta presión no se haya visto en los últimos duelos, Diarra apuesta porque el primer paso sea “hacer lo que hacíamos antes y que nos funcionaba”, y esto es “presionar arriba, morder y tener personalidad”. “Desde enero hasta ahora hemos sido otro Córdoba, pero todos pasamos por momentos malos, y tenemos que volver a ser los de los primeros quince partidos, agresivos y ganando duelos”.

Además, también ha vuelto a confirmar que “el equipo, el vestuario y el cuerpo técnico siempre hemos estado unidos”, y, así, aunque ahora estén fuera del play off, “seguimos en la pelea”. “Si ganamos varios partidos seguidos volvemos a estar ahí, porque estamos metidos. Ganas un partido y te vuelves a meter, y, ahora, vienen rivales directos a casa, por lo que hay que seguir”, ha culminado el maliense.