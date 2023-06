Willy Ledesma, entre el deseo de seguir y la inacción del Córdoba CF

Día tras día se está poniendo más de relieve la falta de movimiento público en el Córdoba CF que, sin embargo, no implica escasez de trabajo interno. Se sabe que el club continúa tratando de esclarecer su futuro deportivo e institucional más inmediato, con la intención de incorporar a un director general, además de un nuevo cuerpo técnico, como decisiones más relevantes en el plano más próximo. No obstante, la falta de comunicación externa está generando una notable incertidumbre entre los aficionados, además de dejar entrever muchas dudas en torno a la confección del nuevo proyecto cordobesista, que de nuevo tendrá el objetivo de pelear por el ascenso a Segunda División. En ese sendero se desconoce la mayor parte de efectivos que estarán presentes para dicha causa, ya que no hay seguridad de renovación en torno a ninguno de los futbolistas que acaban contrato este próximo 30 de junio.

La incertidumbre atenaza a un Córdoba CF expectante

Uno de ellos es Willy Ledesma, cuya vinculación con la entidad califa expirará a finales de este mes, y el cual ha manifestado públicamente su deseo de continuar defendiendo la elástica cordobesa. De hecho, el máximo artillero del club el presente curso con 11 tantos, ya reconoció, tras alcanzar el centenar de encuentros con la blanquiverde, que era “un orgullo entrar en la historia de este gran club” y que “ojalá pueda cumplir muchos más”.

Ahí estuvo la clave, al ofrecerse a sentarse para negociar su continuidad. Un jugador que, tras el descalabro deportivo del plantel dirigido hasta el final por Manuel Mosquera, se mantuvo como uno de los pocos efectivos que prolongó su orgullo hasta el final, peleando cada balón y ganándose el aprecio de la grada en una situación de total desasosiego. Sin embargo, esos contactos, de momento, no han llegado, ya que el futbolista continúa a la espera de saber si el Córdoba CF tiene interés o no en que siga. En declaraciones a los compañeros de Cordobadeporte.com, subrayó que “en todo este tiempo no hubo ninguno contacto con el Córdoba CF, no me ofrecieron nada”. Incertidumbre total, tanto dentro como fuera.

Sea como sea, hasta el momento, la prioridad para Willy sigue siendo el club califa, donde ya acumula cuatro temporadas. No obstante, a la espera -o no- de esa propuesta de renovación, el buen rendimiento del ariete tampoco pasa desapercibido para otros clubes. Es más, según la información del periodista Ángel García (@__AngelGarcia__), entidades como Mérida o Ceuta ya han mostrado interés en el jugador, que apurará al máximo para conocer la idea del cuadro cordobesista, enmarcado en una posición de trabajo a fuego lento debido a la necesidad de coordinar cualquiera tarea con la propiedad bareiní.