Willy Ledesma, desencadenado

Una temporada donde debía brillar y lo está logrando. A pesar de que su llegada a la entidad blanquiverde fue un poco caótica debido a la irrupción de la Covid-19 en la sociedad española, Willy Ledesma se ha ido ganando poco a poco un sitio en la primera plantilla del Córdoba hasta tal punto de que en la actualidad es uno de los jugadores más destacados en este inicio de Segunda RFEF. Tanto es así que el natural de Torremejía ha conseguido marcar en los tres partidos disputados por el club cordobés en la cuarta categoría del fútbol español y, gracias a su doblete ante el Coria, ya es el máximo goleador del plantel con cuatro goles empatado con De las Cuevas. Por ello, el ariete se ha convertido en una de las piezas fundamentales para un Germán Crespo que le ha dotado de su total confianza a pesar de toda la competitividad que tiene el extremeño con Antonio Casas y Adrián Fuentes.

La dirección deportiva reforzó la demarcación ofensiva después de contemplar el poco nivel que había mostrado la anterior a lo largo de la última edición de la Segunda División B, aunque le dio un voto continuista a un Willy Ledesma que fue de lo pocos futbolistas que consiguió un buen rendimiento goleador. Gracias a esto, el ariete ha comenzado esta temporada desencadenado, logrando anotar un total de cuatro goles en los tres partidos disputados. Además, el de Torremejía consiguió en Coria el gol más rápido de la entidad blanquiverde desde que Florin Andone inauguró el marcador ante el Eibar en Primera División a los 9,8 segundos. De hecho, y como la cosa va de rapidez, el extremeño también logró el doblete más temprano desde que Piovaccari anotó dos goles frente al Oviedo -en Segunda División- antes del primer cuarto de hora de contienda -todos estos datos han sido recogidos por la cuenta de Twitter de @laligaennumeros-.

Gracias a su actuación, el delantero blanquiverde compareció ante los medios de comunicación una vez terminó el encuentro ante el Coria y admitió que el equipo sabía a donde venía a un campo complicado, pero tenía que competir. "Personalmente lo conocía y siempre me había costado mucho ganar, pero el equipo sabía a lo que venía hoy. Teníamos que salir muy concentrados los 90 minutos y desde el primer minuto creo que el equipo ha salido muy bien", apunta un Willy Ledesma que subraya el papel que ha cuajado el plantel cordobés en los primeros instantes de la contienda. "Lo teníamos claro. Salir bien en un campo como el del Coria es fundamental. Por ello, desde el minuto uno nos hemos adelantado y también ha hecho que tengamos más tranquilidad. El equipo ha competido muy bien. Teníamos la duda de si íbamos a rendir en campos como este, pero creo que esta duda se ha disipado".

Por su parte y al ser preguntado por su rendimiento en estas tres primeras jornadas ligueras, Ledesma le ha quitado importancia a los tantos anotados porque prefiere el bien común. "Trabajo siempre para el equipo y si vienen los goles pues mucho mejor. Tenemos que disfrutar del momento porque el equipo ha competido muy bien", explica un ariete que nuevamente recalca el buen inicio que tuvo el plantel blanquiverde merced al tanto en el primer minuto de la contienda. "Hoy nos ha beneficiado, aunque en otros partidos puede también que nos perjudique. Hoy nos ha beneficiado porque nos ha tranquilizado en un partido que sabíamos que era muy complicado y hemos sido justos vencedores". Por último, Willy no quiere que el Córdoba sostenga el papel de favorito, aunque sí que lo demuestre en campos como el de Coria. "A mi no me gusta que nos den por favoritos porque el año pasado ya sucedió y fue un fracaso. Al final, ser favoritos se demuestra en partidos complicados como el de hoy. Nosotros hemos dado un golpe en la mesa", culmina.