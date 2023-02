Simo: “No nos quedan más balas”

Uno de los jugadores insignia de esta plantilla y que tiene un futuro muy prometedor por delante. El Córdoba CF ha conseguido, a lo largo de las últimas temporadas, que futbolistas que no contaban con excesivo protagonismo en su escuadra de origen hayan tenido una nueva oportunidad que, por el momento y a pesar del último bache, están aprovechando al máximo. Este es el caso de un Simo Bouzaidi que, en la previa del encuentro frente al Fuenlabrada, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha admitido que está agradecido por lo que le ha dado el club blanquiverde y que irá a Madrid pensando únicamente en la victoria.

Duelo de dinámicas negativas en busca de la redención

Primeramente, el profesional califa ha explicado que el bache que está sufriendo el Córdoba CF no es “fácil” porque es una situación extraña durante toda la temporada y ha apuntado que hay que “estar más juntos que nunca”. “La segunda parte del anterior partido ha demostrado que estamos en una buena dinámica y si seguimos así, va a durar por la racha negativa”. Por otro lado, Simo no cree que haya cambiado mucho con respecto al año pasado sino que “los contrarios te conocen y te saben defender”, por lo que queda trabajo para “mejorar y ayudar al equipo” en una demarcación en la que, con la llegada de Camus, hay una gran competencia. “Somos compañeros. La competencia en el grupo es buena. Nos llevamos muy bien, es buena persona, buen jugador y jugará quien decida el míster. Intentaremos darnos consejos para ayudar al grupo”.

Entretanto, el extremo blanquiverde tuvo opción de salir en el mercado invernal, aunque ha aclarado que está enamorado de la ciudad porque le ha dado la oportunidad de ser el Simo “que siempre he buscado”. “Yo intento alejarme de esas cosas. Yo no me esperaba que se fuese tanta gente con la racha que llevábamos. Es momento de olvidar esto. Tenemos que mejorar todos un poquito y tenemos que ser el Córdoba de antes”, ha apuntado un jugador que ha apuntado a una posible causa del bache de resultados del Córdoba CF. “Hemos perdido esa confianza con el balón. Jugábamos casi de memoria antes y eso es normal. Hay gente nueva y ha cambiado esta dinámica, pero es normal. En el partido del Castilla se vio reflejado que desde el minuto 50 fuimos a por el partido y ese es el camino”.

Además, esta situación deportiva ha llevado a que el vestuario ya piense en que “no quedan más balas”, por lo que el próximo partido se cataloga como una auténtica “final”, sin pensar en la posibilidad de ni siquiera empatar. “Vamos a partido a partido, final a final porque de aquí a final de temporada vamos a necesitar los máximos puntos necesarios y en casa nos vamos a enfrentar a rivales más directos. Creo que es un partido muy importante, como los demás que vienen. No pensamos en la derrota, sino en ir a ganar”, ha aseverado un Simo que se ha mostrado agradecido con la afición. “El cariño que me han mostrado desde que llegué aquí... Salir por la calle, que te reconozcan, que te paren y que te pidan fotos... Quiero aportar con goles o asistencias ese cariño que me están dando. Siempre es bonito que te digan algo así por la calle”, ha culminado.