El Sanluqueño recurrirá el horario fijado ante el Córdoba CF por “desigualdad de condiciones de ambos equipos”

Nuevo contratiempo sorprendente en el calendario del Córdoba CF. Este mismo martes, la Real Federación Española de Fútbol anunciaba oficialmente que el encuentro entre el Atlético Sanluqueño y el conjunto blanquiverde, el cual tuvo que aplazarse en su día por el fuerte temporal de vientos que sufrió la localidad gaditana, se jugará el próximo 22 de noviembre a las 16:00 en el Estadio El Palmar, puntualizando además que no se podía realizar a una hora más atrasada debido a la poca capacidad lumínica de sus instalaciones. Dicha fecha estaba en el aire desde hacía semanas, ya que por parte de la entidad califa se aseguró, al poco de suspenderse el choque, que sería ese miércoles el elegido para disputar la contienda. Sin embargo, parece que el acuerdo no era total entre ambas partes.

Y es que el Sanluqueño ha emitido un comunicado este miércoles en el que informa que tiene la intención de recurrir dicha decisión al Comité de Apelación por “afectar directamente al transcurrir natural y habitual de la competición”. En concreto, la entidad de Sanlúcar de Barrameda argumenta tres motivos por los que se posiciona en contra de dicha fecha y hora, siendo el primero de ellos que ese miércoles, 22 de noviembre, es día laborable, “no pudiendo presenciar, con normalidad, el encuentro ambas aficiones”, puntualiza el escrito.

Asimismo, también incide en la hora fijada, que no es otra que las 16:00, lo que, en palabras del club, “hará que se dispute más de media hora del encuentro con escasa iluminación, ya que se requerirá iluminación artificial y nuestro estadio no dispone en plenitud de ella”. Finalmente, el tercer motivo al que alude el Sanluqueño es el único que afecta única y exclusivamente a dicho plantel, y no es otro que la convocatoria del jugador Francisco Mwepu con la selección nacional de Zambia, por lo que no estaría disponible para la contienda en dicha fecha, “viéndonos afectados y encontrándonos en desigualdad de condiciones ambos equipos”.

Así las cosas, “desde el Atlético Sanluqueño CF se propuso y se vuelve a insistir en disputar el encuentro el próximo 6 de diciembre a las 12:00, siendo festivo nacional. De este modo y con lo antes detallado, entendemos que esta fecha si es la más próxima que no afecta al devenir de la competición”, expone la entidad, que a su vez puntualiza que “ninguna decisión de organismos o entidades debe de alejar el fútbol de lo verdaderamente importante, sus aficionados. Apelamos por la cordura y el sentido común para que podamos disfrutar de una gran fiesta del fútbol en el encuentro entre Atlético Sanluqueño CF y Córdoba CF”.