El Recreativo de Huelva, un recién ascendido con ganas de demostrar

Un duelo que siempre es atractivo de ver tanto por los rivales como por el ambiente que se vivirá antes, durante y después. El Córdoba CF volverá a abrir las puertas de El Arcángel en busca de enfrentarse al Recreativo de Huelva en un duelo donde ambos equipos tratarán de luchar por el play off de ascenso a Segunda División, aunque esta vez el conjunto visitante tendrá la misma etiqueta que el local durante el curso pasado: la categoría de recién ascendido. Por ello, la escuadra blanquiverde tendrá una experiencia clave en este tipo de choques, pero los onubenses tienen calidad de sobra para hacer frente a los de Iván Ania.

Tal y como le ocurrió al Córdoba CF el curso pasado, no hay que olvidar que el Recreativo de Huelva es un recién ascendido a Primera RFEF, pero la grandeza de su club hace que todos los años peleen por el máximo objetivo posible, y ese no es otro que el ascenso de categoría, más aún cuando acumulan dos promociones consecutivas y la inercia es más que clara. Aun así, la confección de la plantilla siempre trae consigo un plan a seguir y este verano ha vuelto a ser movido para un conjunto onubense que ha decidido que Bernardo Cruz, Mario Robles, Dopi, Sergio Chinchilla, Antonio Salinas, Israel Peter, Adrià Arjona, Josema Gallego, Fran Ávila, Perotti, Mohamed Mbaye, Juanjo Mateo y Javier Hyjek no entrasen en los planes del Decano.

Después de las bajas, el Recreativo de Huelva miró hacia el mercado en busca de atar a calidad tanto de divisiones superiores como inferiores y logró firmar a Raúl Navas, David del Pozo, Antoñito, Juan Villar, Dani Pinillos, Antonio Domínguez, Gorka Iturraspe, Luis Alcalde, Caye Quintana, Rahim Alhassane, Alejandro Gálvez, José Antonio de la Rosa, Sergio Diez, Liberman Torres y Guillermo Centurión. Esta confección de la plantilla, unida a la experiencia del excordobesista Abel Gómez, ha hecho que el Recreativo de Huelva haya comenzado con buen pie, aunque llegará a El Arcángel con la incertidumbre de estar inmerso en un bucle negativo.

Y es que el Recreativo de Huelva comenzó su andadura en Primera RFEF venciendo al Intercity con buenas sensaciones, aunque empatando tres veces de manera consecutiva ante Ceuta, Antequera y Melilla, justo antes de encarar un Tourmalet en toda regla. Los de Abel Gómez tuvieron que enfrentarse a Castellón, Real Madrid Castilla, Málaga CF y UD Ibiza, de los que sacaron una victoria, un empate y dos derrotas. Ahora, el cuadro onubense aterrizará en El Arcángel en busca dar un golpe encima de la mesa para mostrar el potencial que contiene, pero con la baja de Antoñito, expulsado frente al conjunto ibicenco hace dos jornadas y que cumplirá sanción este domingo al igual que Kike Márquez por el aplazamiento de su encuentro de la pasada semana, en su caso, ante el Alcoyano.