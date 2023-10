Cuatro candidatos, solo dos puestos en el Córdoba CF

Si hay una demarcación en la que destaca sobre el resto el Córdoba CF en la Primera RFEF es en el centro del campo. La dirección deportiva blanquiverde ha confeccionado una zona medular de gran calidad y con muchos perfiles distintos y complementarios. De hecho, podría llegar a pensarse que existe cierto overbooking en la zona, puesto que hasta cinco futbolistas compiten por dos puestos en el centro del campo del 1-4-2-3-1 propuesto por Iván Ania.

Sin embargo, las posibilidades son infinitas para el técnico ovetense. La posibilidad de optar por un trivote que de cabida a tres de esos cinco futbolistas es factible, mientras que otra opción es adelantar a Yussi Diarra a la zona de mediapunta. Esta situación se ve aún más remarcada si cabe con la baja por sanción de Kike Márquez, que abre la posibilidad a una nueva variante en el once, aunque la opción de volver a alinear a Kuki Zalazar en esta demarcación también coge peso con el paso de los días.

Y es que hasta cuatro futbolistas pugnan por dos puestos en el once del Córdoba CF: Isma Ruiz, Álex Sala, Recio y Diarra. Con un Cristian Delgado que aún no ha comparecido en la actual temporada, todo el peso del juego recae sobre dos de estos hombres. El gran estado de forma de Diarra y Álex Sala, la pareja favorita de Ania en este inicio liguero, se ha visto interrumpido por la sanción del segundo. Isma Ruíz entro en el once inicial en su lugar y logró impresionar tanto al respetable como al cuerpo técnico para volver a ser una opción de peso a la hora de elegir el equipo inicial.

Pese a ello, no se puede pasar por alto la calidad de un José Recio llamado a ser uno de los puntales del equipo, así como un hombre que aporte experiencia y capitanía en el equipo ante la ausencia de Kike Márquez. Lo cierto es que el malagueño aún no ha logrado continuidad debido a una lesión, pero siempre ha estado presente en los planes de Iván Ania, y lo más probable es que acabe siendo relevante ya no solo en la rotación, sino en el equipo ‘A’ del Córdoba CF.

Así, se abre la posibilidad de que Iván Ania cambie de esquema por primera vez en la temporada para dar cabida a tanta calidad en la medular. La ausencia de Kike Márquez, que podría ser suplida por Kuki Zalazar, también podría dar pie a este cambio de sistema, pasando a un 1-4-1-2-3, en el que Álex Sala sería el pivote posicional, y los dos interiores podrían variar entre José Recio, Isma Ruiz y Yussi Diarra. Todo un abanico de posibilidades que tan solo encuentra respuesta en la cabeza del técnico ovetense del Córdoba CF.