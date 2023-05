La pólvora olvidada del Córdoba CF

Una de las mayores virtudes del equipo blanquiverde y lo que principalmente hacía que los partidos se saldasen con victoria, de una semana a otra, olvidado. El Córdoba CF está virtualmente fuera de play off por méritos propios, después de firmar una primera vuelta a la altura de los mejores clubes de la categoría de bronce del fútbol español. Sin embargo, esto ha sido desperdiciado a lo largo de la segunda parte del campeonato regular en Primera RFEF y una de las principales causas es la falta de gol. De hecho, la escuadra califal ha pasado de ser la máxima anotadora a ser de las últimas y con mucha diferencia.

VÍDEO | Córner Cordobés, 2x36: 'Se consumó el fracaso en el Córdoba CF'

En primer lugar, es necesario analizar cómo fue la primera vuelta en el debut del Córdoba CF en la nueva Primera RFEF. Tras el encuentro ante la Balompédica Linense, varios jugadores excusaron su actual rendimiento deportivo mediante una conversación con varios miembros de la afición desplazada donde su mayor argumento fue: “a lo mejor no nos da para más” o “igual no somos tan buenos”, pero la realidad es que, durante las 19 primeras jornadas, esto no fue así, sobre todo en el apartado goleador. Y es que, al término de la primera vuelta, la escuadra califal acabó primera en la clasificación de máximo anotador con dos goles de ventaja sobre el segundo clasificado.

De hecho, antes de terminar esta primera parte del campeonato regular el equipo ya había mostrado déficit de juego, lo que se trasladó rápidamente al apartado goleador. Esta tendencia se incrementó con el paso de las jornadas hasta tal punto de que, en la actualidad, el Córdoba CF es uno de los peores equipos de toda la Primera RFEF en muchos aspectos, incluido en el ofensivo. Y es que la entidad blanquiverde ha anotado solo nueve goles en 16 partidos disputados hasta el momento, siendo el tercer peor equipo en este apartado de todo el Grupo I.

Son numerosos los factores por el que el Córdoba CF ha pegado un bajón estrepitoso hasta tal punto de que el principal objetivo no pueda ser alcanzado, desaprovechando una oportunidad muy clara de volver al fútbol profesional si tan solo la situación se hubiera mantenido dentro de la media, sin tener que alcanzar esos registros tan positivos. Aun así, la realidad es otra y ahora mismo la entidad blanquiverde se encuentra a tan solo un punto de certificar su no participación en la promoción de ascenso, provocando así que el adjetivo para catalogar esta temporada sea como 'fracaso'.