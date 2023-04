Una penitencia sin resurrección

Una de las tantas oportunidades que el Córdoba CF ha tenido a lo largo de las últimas fechas y que no ha sabido aprovechar ni una. La entidad blanquiverde viajaba este Sábado Santo hasta territorio minero para enfrentarse a un Linares Deportivo que quería asaltar la sexta plaza ocupada por el conjunto cordobés e intentar amarrarse a esa lucha por entrar en el play off. Gracias a esto y a esas dinámicas dispares, la escuadra local salió mucho más intensa en el terreno de juego, aunque, a pesar de ello, los chicos dirigidos por Germán Crespo, que no estuvieron presentes durante los instantes iniciales, gozaron de sus oportunidades e incluso pudieron adelantarse en el marcador a lo largo de los 45 primeros minutos.

Era demasiado importante el partido como para salir con la desidia y la inoperancia tanto a nivel defensivo como ofensivo, pero los mismos errores se cometieron en los primeros instantes del duelo. De hecho y tras ver amarilla Javi Flores en la primera falta del choque, Duarte remató libre de marca en el minuto dos pero su disparo no encontró puerta después de que todo Linarejos ya cantase el primero para su equipo. Aun así, el Córdoba CF quiso encontrarse cómodo sobre césped minero a base de posesión de balón, aunque la falta de desequilibrio y de ideas hizo que el Linares Deportivo pudiese generar huecos en el nuevo esquema de Germán Crespo y, esta vez, Hugo Díaz erró un uno contra uno ante Carlos Marín.

Con el paso de los minutos, la densidad del encuentro hizo que la intención de puesta de escena del Córdoba CF se diluyera sobre el terreno de juego minero. La entidad blanquiverde quería aparecer, tenía las ganas que no demostró en Pontevedra, simplemente que donde no hay, no se puede sacar, como diría aquel. A pesar de ello, la calidad individual de los futbolistas permitía llegar con cierto peligro cada veinte o treinta minutos y gracias a ello, Willy Ledesma tuvo en sus botas el primero del encuentro pero su disparo se marchó rozando el arco de Samu Casado.

Aun así, era el Linares Deportivo que, con poca posesión del encuentro, tenía las mejores oportunidades de la primera mitad sin ningún tipo de dudas. Tanto fue así que Fermín recogió un rebote prácticamente en el punto de penalti y ajustó su disparo, pero lo que no se esperaba es que Carlos Marín, prácticamente a bocajarro, pudiese llegar al balón y mandar el esférico a saque de esquina. Sin embargo y conforme el final de la primera mitad se acercaba, el Córdoba CF dio un paso al frente y se marchó al paso por vestuarios después de gozar de dos acercamientos protagonizados por Willy y Simo, aunque fue incapaz de desequilibrar la balanza.

Sin embargo, la segunda mitad fue un auténtico desastre. El Córdoba CF terminó de una manera decente la primera pero cuando tuvo que salir nuevamente al césped de Linarejos es que ni se presentó. El Linares Deportivo dominó con total facilidad, sometiendo a unos blanquiverdes que dieron nuevamente vergüenza sobre el terreno de juego. Así, sin paliativos. La entidad cordobesa volvió demostrar que parece que no siente ni padece, dejando que su rival marque uno y dos goles en apenas diez minutos. De hecho, esto es lo que ocurrió, ya que Fermín y Hugo Díaz fueron los encargados de sentenciar la victoria minera en el minuto 60.

Y es que el partido terminó treinta minutos antes de que el colegiado realizara los tres pitidos habituales. A pesar de que Antonio Casas recortó la distancia de dos tantos a falta de tan solo cinco minutos para que finalizara la contienda, el Córdoba CF no dio signos de mejoría más allá del tramo final donde ya sometió a su rival por la propia inercia. Una nueva oportunidad desaprovechada por un conjunto blanquiverde que, con un encuentro menos, ya se encuentra en la séptima posición después de que el Linares Deportivo demostrase sobre el césped que se merecía esta plaza.