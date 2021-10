Omar Perdomo: "Tenemos que seguir en la buena línea que llevamos"

Regular en una dinámica muy positiva. La temporada de la entidad blanquiverde en la nueva cuarta categoría de este deporte a nivel nacional está siendo excelsa. La configuración por parte de la dirección deportiva ha sido notable, logrando una plantilla muy competitiva que está demostrando una competitividad relevante, liderando el Grupo IV de la Segunda RFEF a pesar de tener un partido menos que el resto de sus competidores merced al encuentro suspendido ante el Mensajero debido a la erupción del volcán Cumbre Vieja y que tenía que haberse celebrado durante la pasada semana en la isla de La Palma. Uno de los futbolistas que está formando parte de este plantel y que está manteniendo un nivel regular es Omar Perdomo. El jugador canario ha pasado por la sala de prensa de El Arcángel y ha admitido que el aplazamiento del choque "ha venido bien" para gozar de un mayor descanso y que tiene que servir para conseguir los tres puntos frente al Antequera.

Primeramente, Perdomo ha valorado esto mismo. Y es que el Córdoba ha encontrado un balón de oxígeno tras una acumulación severa de encuentros que le ha hecho perder a muchos jugadores por molestias físicas. "Personalmente nos ha venido bien. El equipo venia de jugar muchos partidos y ahora podemos tener las piernas más frescas. No nos tiene que perjudicar para nada y tenemos que salir este fin de semana con la intención de conseguir los tres puntos", añade un Omar que recalca también la vuelta de futbolistas después de superar contratiempos en forma de lesión. "El que tengamos cada vez más compañeros disponibles, le va a venir bien al equipo. Al final aquí nadie se puede relajar y cada fin de semana puede subir algún compañero del filial y te puede costar el puesto. Hay que rendir cada semana y estar disponible para el míster". Por otro lado, el futbolista canario ha estado pendiente de los partidos que correspondían al Grupo IV y ve con buenos ojos lo ocurrido siempre y cuando se consiga la victoria en La Palma. "Algo hemos visto. Al final nos gusta el futbol y seguimos otros resultados no solo de nuestro grupo. El Cacereño empató y nos viene bien si hacemos los tres puntos cuando juguemos contra el Mensajero. Tenemos que seguir en la buena linea que llevamos".

Mientras tanto, el jugador blanquiverde se ha sincerado ante los medios de comunicación, ya que ha puntualizado que aún le "queda margen de mejora" tras superar "una operación complicada". "No hace ni un año de que me operé y eso lleva un proceso. Cada vez me encuentro mejor y cada fin de semana vuelvo a tener la confianza que tenía antes. Confío en mis cualidades y solo queda que el tiempo me devuelva lo que tenía antes y con mucha más madurez". Además, Perdomo ha tenido la ocasión de opinar sobre sus dos próximos rivales, uno en el tramo regular y otro en la Copa RFEF, cuya clasificación puede suponer acceder a una Copa del Rey que sería "un premio" para todo el club. Gracias a esto, Omar ha admitido que el Antequera es un equipo "que ha sorprendido mucho" y que les pondrá "las cosas muy difíciles", mientras que alaba el trabajo que ha realizado el Xerez CD, aunque no le sorprende su nivel porque "tiene jugadores que cosechan experiencia en categorías superiores".

Para culminar y una vez terminada la rueda de prensa, Omar Perdomo ha tenido un pequeño detalle con todos sus paisanos de la isla canaria y ha querido mandar un mensaje de apoyo y ánimo hacia una población que está sufriendo una catástrofe natural, alargándose en el tiempo y sin una fecha determinada en el calendario. "A toda mi gente que sé que están pasando un mal momento y viviendo con temor sin saber si ocurrirá algo peor. Espero que esta situación se mejore cuanto antes", añade.