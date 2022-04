Sin olvidar el presente

Una vez más, el Córdoba CF regresará a su templo, aunque esta vez es bien distinta. La entidad blanquiverde consiguió el objetivo antes de lo esperado, ya que es equipo matemáticamente de Primera RFEF tras lo sucedido durante la pasada semana en Mérida. Los chicos dirigidos por Germán Crespo pudieron vencer su envite ante el conjunto emeritense que aseguraba su presencia en la tercera categoría del fútbol español, aunque ya lo pudieron certificar en el descanso de su partido debido a la victoria del Villanovense ante el Cacereño, segundo clasificado del Grupo IV y que, con esa derrota, ya no podía alcanzar al club califal. Aun así y a pesar de que la meta ya se ha logrado, el vestuario cordobesista no quiere relajarse e inicia estos cuatro últimos partidos con el objetivo de aumentar los números conseguidos a lo largo de este curso regular.

Y es que la entidad blanquiverde ya está pensando en planificar el equipo que disputará la tercera categoría del fútbol español durante la próxima temporada. El trabajo con respecto a la siguiente campaña ya ha comenzado y los rumores ya han empezado a surgir como el nombre de Christian Carracedo que adelantó tanto el periodista Ángel García como El Día de Córdoba, pero el Córdoba CF deberá seguir centrado en lo que depare el curso liguero. Para ello, los chicos dirigidos por Germán Crespo han estado preparado su enfrentamiento ante Las Palmas Atlético que se dirimirá este domingo en El Arcángel con el objetivo de, por un lado, hacer pleno de victorias en casa, mientras que también están interesados en realizar la mejor temporada en la historia de la entidad blanquiverde así como quedar campeón de todos los grupos de Segunda RFEF. Para ello, el técnico nazarí tendrá el apoyo de su público, aunque con el problema recurrente durante todo el año regular.

En el apartado de bajas, pocas novedades se esperan para el enfrentamiento ante Las Palmas Atlético. Ekaitz Jiménez y Carlos Puga seguirán siendo las ausencias principales durante una jornada más, mientras que Miguel de las Cuevas tampoco estará disponible tras resentirse del sóleo en Mérida por el estado del campo. En la última comparecencia ante los medios de comunicación del técnico granadino, la duda se centraba en el capitán del barco, Javi Flores, que no estuvo presente en el acto en el Ayuntamiento después de que se hayan detectado algunos casos de Covid-19 entre sus familiares, pero, finalmente y según ha adelantado el Día de Córdoba, estarán a disposición del profesional nazarí.

Por su parte, Las Palmas Atlético llega a El Arcángel con una urgencia clara. El filial canario está inmerso en la lucha por el descenso y las dos últimas derrotas consecutivas le han hecho distanciarse hasta los tres puntos con respecto al play out, mientras que la salvación está ya a siete. Aun así, la garra y la lucha en este plantel no cesan y quieren ser el primer equipo que, al menos, puntúe en el feudo blanquiverde y así reengancharse a la pelea por evitar el descenso. En frente estará un Córdoba CF que no quiere levantar el pie del acelerador y tiene el objetivo de conseguir una victoria muy importante para seguir aumentando sus números, aunque innecesaria en cuanto al ascenso se refiere al lograrlo la semana pasada en el Estadio Romano José Fouto. Aun así, la entidad blanquiverde no se olvida del presente a la misma vez que trabaja en la planificación de la próxima temporada.